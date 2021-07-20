И следователи найдут настоящих убийц журналиста. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.
Обратите внимание 5 лет без Павла: в Киеве чтят память убитого журналиста Шеремета
Дугарь: Рассчитываем только на справедливость
"Хочется верить, что изменение произошло не только по фамилии, но и в целом – в структуре (Министерства внутренних дел – 24 канал)", – подчеркнула военная медсестра.
Дугарь вспомнила, что смотрела видео назначения Дениса Монастырского новым главой МВД. В своей речи он заявил, что не будут затягиваться суды на годы, будет справедливость, а виновные понесут наказание.
Так что надеюсь, будет справедливость. Это единственное, что должно быть. Мы рассчитываем на справедливость,
– подчеркнула она.
Суд изменил волонтерке меру пресечения на личное обязательство. Она рассказала, что хоть и находится не в СИЗО, впрочем, имеет определенные обязанности. В частности – вынуждена каждый раз прибывать в зал суда на заседание.
По ее словам, жизнь обвиняемых в убийстве Шеремета разделилась на "до" и "после". Так как их поставили в жесткие рамки.
"Хочется вернуться к своей жизни. Но она уже не будет такой, как была. И это точно", – подытожила Дугарь.
Яна Дугарь прокомментировала отставку Авакова и дело Шеремета:
Убийство Павла Шеремета: что стоит знать
- Автомобиль с белорусским журналистом Павлом Шереметом взорвали посреди Киева 20 июля 2016 года.
- Во время брифинга в декабре 2019 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании 5 фигурантов дела Шеремета. Подозреваемыми в убийстве назвали супругов-ветеранов войны на Донбассе Инну и Владислава Грищенко, музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, волонтерку Яну Дугарь. Они были взяты под стражу.
- Антоненко пробыл в следственном изоляторе 1,5 года. 30 апреля 2021 года суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
- Сейчас Кузьменко тоже находится под домашним арестом, а Яна Дугарь – под личными обязательствами.
- До сих пор существует несколько версий убийства Павла Шеремета. Среди них – его профессиональная деятельность и убийство с целью дестабилизации ситуации в Украине.