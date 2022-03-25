Хочу, чтобы каждая страна мира призвала Путина остановить войну и прекратить убийства, – Донфрид

По мнению помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, единственным человеком в мире который знает, когда прекратится война, является Владимир Путин. Задача каждой страны в мире давить ради этого на главу государства-агрессора.

Об этом сказала помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Донфрид отметила, что сам Путин выбрал эту войну, Украина никаким образом Россию не провоцировала.

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США постоянно осуждает действия Путина в Украине

Вашингтон постоянно осуждает действия Путина в Украине. Также Донфред подчеркнула, что хочет, чтобы каждая страна мира призвала Путина остановить эту войну и прекратить убийства гражданского населения в Украине.

Надеюсь, что он нас услышит. Но мы должны четко говорить, кто ответственен за эту войну, и сделать так, чтобы он не только заплатил за свой поступок, но и обеспечить такое давление, чтобы он прекратил войну как можно скорее,

– пояснила помощница госсекретаря США.

Дипломат также заверила, что Вашингтон полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины. Также США за те реформы, которые недавно реализовывала украинская власть.

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