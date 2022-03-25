Хочу, чтобы каждая страна мира призвала Путина остановить войну и прекратить убийства, – Донфрид

25 марта 2022 , 09:11
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По мнению помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, единственным человеком в мире который знает, когда прекратится война, является Владимир Путин. Задача каждой страны в мире давить ради этого на главу государства-агрессора.

Об этом сказала помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Донфрид отметила, что сам Путин выбрал эту войну, Украина никаким образом Россию не провоцировала.

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США постоянно осуждает действия Путина в Украине

Вашингтон постоянно осуждает действия Путина в Украине. Также Донфред подчеркнула, что хочет, чтобы каждая страна мира призвала Путина остановить эту войну и прекратить убийства гражданского населения в Украине.

Надеюсь, что он нас услышит. Но мы  должны четко говорить, кто ответственен за эту войну, и сделать так, чтобы он не только заплатил за свой поступок, но и обеспечить такое давление, чтобы он прекратил войну как можно скорее,
пояснила помощница госсекретаря США.

Дипломат также заверила, что Вашингтон полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины. Также США за те реформы, которые недавно реализовывала украинская власть.

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Автор: Ірина Пундор