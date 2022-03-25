Про це помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Донфрід зазначила, що сам Путін обрав цю війну, Україна ніяким чином Росію не провокувала.

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США постійно засуджує дії Путіна в Україні

Вашингтон постійно засуджує дії Путіна в Україні. Також Донфрід наголосила, що хоче, аби кожна країна світу закликала Путіна зупинити цю війну і припинити вбивства цивільного населення в Україні.

Сподіваюся, що він нас почує. Але ми маємо чітко говорити, хто відповідальний за цю війну, і зробити так, щоб він не лише заплатив за свій вчинок, але й забезпечити такий тиск, щоб він припинив війну якомога швидше,

– пояснила помічниця держсекретаря США.

Дипломатка також запевнила, що Вашингтон повністю підтримує євроатлантичні прагнення України. Також США – за ті реформи, які нещодавно реалізовувала українська влада.

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