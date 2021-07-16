Хочу доверять и уважать, – Зеленский представил нового главу МВД
Источник:24 канал
Верховная Рада 16 июля проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. Владимир Зеленский представил его на посту.
Денис Монастырский возглавит министерство после Арсена Авакова, который был главой ведомства 7 лет. Для представления Владимир Зеленский, новоизбранный глава и Денис Шмыгаль собрались на брифинг.
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Владимир Зеленский представил Монастырского
Президент сказал, что ему важно доверять министрам и руководителям правоохранительных органов. Он поздравил Дениса Монастырского с новой должностью.
Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром,
– заявил Зеленский.
Владимир Зеленский представил Дениса Монастырского: смотрите видео
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