Хочу доверять и уважать, – Зеленский представил нового главу МВД

Верховная Рада 16 июля проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. Владимир Зеленский представил его на посту.

Денис Монастырский возглавит министерство после Арсена Авакова, который был главой ведомства 7 лет. Для представления Владимир Зеленский, новоизбранный глава и Денис Шмыгаль собрались на брифинг.

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Владимир Зеленский представил Монастырского

Президент сказал, что ему важно доверять министрам и руководителям правоохранительных органов. Он поздравил Дениса Монастырского с новой должностью.

Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский представил Дениса Монастырского: смотрите видео

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