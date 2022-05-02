В ответ на один из вопросов на глазах Владимира Зеленского выступили слезы. Журналист отметил, что очень сложно политическому лидеру переживать войну, ведь нужно не показывать слабость и сохранять человечность.

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Привыкать к войне – худшая привычка, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что он не опасается показывать слабость. Особенно учитывая, что он ежедневно видит фото и видео, которые еще раз доказывают, с какими извергами сейчас воюет весь украинский народ.

Президент Украины сам просит, чтобы его не отгораживали от подобного контента. Он отметил, что хочет понимать, что происходит в стране. Поэтому ему регулярно передают как фото, так и видео. Речь идет об иллюстрациях и единичных убийствах мирных украинцев, и о братских могилах, где "тысячи убитых людей".

Я вижу все это, потому что я точно хочу понимать до конца происходящее. И, честно, хочу пережить все это вместе с ними (родными и близкими жертв – 24 канал),

– подчеркнул он.

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Владимир Зеленский понимает, что ему не будет так больно, как близким жертв. Оставшимся на этом свете родителям в то время, когда их детей жестоко замучили российские захватчики.

В то же время он отметил, что у человека возникает привыкание. Когда видишь каждый день такие фото и видео, реакция притупляется. И тут, согласился он с журналистом, можно утратить человечность.

Я очень хочу ее не потерять. Потому все это смотрю и проживаю. Но вместе с тем ты привыкаешь к этому. Это плохая история, потому что привыкать к войне – точно самая плохая привычка,

– подчеркнул Зеленский.

Известность во время войны Зеленского поразила

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что во время войны России с Украиной выросла и популярность Владимира Зеленского. О нем, как о сильном и смелом лидере, заговорили по всему миру. Но сам президент признается, что это не является чем-то исключительным. Мол, каждый лидер государства, который ценит и чтит свой народ, поступил бы так же, как он сейчас.

Свою популярность в свете последних событий Зеленский не считает вдохновляющей. Она напротив его удручает, ведь за нее приходится платить высокую цену.

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