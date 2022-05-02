Під час відповідей на одне із запитань на очах Володимира Зеленського виступили сльози. Журналіст зауважив, що дуже складно політичному лідерові переживати війну, адже потрібно водночас не показувати слабкість та зберігати людяність.

Читайте також Ненависть, бажання помсти, а тоді – нерозуміння дій росіян, – Зеленський про відчуття після Бучі

Звикати до війни – найгірша звичка, – Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що він не боїться показувати слабкість. Особливо з огляду на те, що він щоденно бачить фото та відео, які вкотре доводять, з якими нелюдами зараз воює весь український народ.

Президент України сам просить, щоб його не відгороджували від подібного контенту. Він для себе визначив, що хоче розуміти, що відбувається в країні. Тож йому регулярно передають як фото, так і відео. Мовиться про ілюстрації і поодиноких убивств мирних українців, і про братські могили, де "тисячі скинутих людей".

Я бачу все це, тому що я точно хочу розуміти до кінця, що відбувається. І, чесно, хочу пережити все це разом з ними (рідними та близькими жертв – 24 канал),

– підкреслив він.

Інтерв'ю Володимира Зеленського австралійським журналістам: дивіться відео

Володимир Зеленський усвідомлює, що йому не буде настільки боляче, наскільки близьким жертв. Батькам, які залишилися на цьому світі у той час, коли їхніх дітей жорстоко закатували російські загарбники.

Водночас він зазначив, що у людини виникає звикання. Коли бачиш кожного дня такі фото та відео, то реакція притупляється. І тут, погодився він з журналістом, можна втратити людяність.

Я дуже хочу не втратити її. Тому все це дивлюся та проживаю. Але, з усім тим, ти звикаєш до цього. Це погана історія, бо звикати до війни – точно найгірша звичка,

– підкреслив Зеленський.

Популярність під час війни Зеленського вразила

На жаль, доводиться констатувати той факт, що під час війни Росії з Україною зросла й популярність Володимира Зеленського. Про нього, як про сильного та сміливого лідера, заговорили у всьому світі. Але сам президент зізнається, що це не є чимось винятковим. Мовляв, кожен лідер держави, які цінує і шанує свій народ, вчинив би так само як він зараз.

Свою популярність у світлі останніх подій Зеленський не вважає такою, що надихає. Вона навпаки його пригнічує, адже за неї доводиться платити високу ціну.

Варте уваги – Ненсі Пелосі зустрілася з Зеленським у Києві: дивіться відео