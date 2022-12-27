Кто сдается Украине в плен и сколько обращений уже поступило в "Хочу жить"

В Украине действует государственная программа "Хочу жить", в рамках которой российские военнослужащие могут сдаться в плен. В день Украина принимает около 70 – 100 таких обращений.

С начала сентября, с момента старта проекта "Хочу жить", в Украину поступило около 4,5 тысячи обращений от россиян по поводу добровольной сдачи в украинский плен. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко, пишет 24 канал.

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Кто преимущественно сдается в плен

По словам Виталия Матвиенко, в программу обращаются разные россияне: родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали, уже мобилизованы и еще не мобилизованы. Также есть обращение от кадровых военных России.

Основная возрастная категория сдающихся в плен: 20 – 35 – 40 лет. Старшие обращаются реже.

Как проходит процедура сдачи в плен

На первом этапе военнослужащий или мобилизованный должен оставить всю информацию о себе чат-боте.

Затем, когда россиянина отправляют в Украину, там он снова связывается с представителями. Кроме чат-бота, он может уже позвонить по телефону.

Оккупант должен предоставить всю информацию, где хочет показаться, он такой один, или их целая группа.

Затем эта информация предоставляется спецподразделениям, которые уже обеспечивают безопасный выход такого военнослужащего и далее его передают в места постоянного пребывания.

Украина учитывает, что Россия усилила ответственность за добровольную сдачу в плен.

Все российские военнослужащие, добровольно сдающиеся, оформляются нашей стороной как взятые в плен во время боя. Это гарантирует таким пленникам, после того, как они вернутся в Россию, что их не будут преследовать, и будут сохраняться все выплаты,

– сказал спикер.

При этом сдающиеся в плен сами решают, желают ли вернуться назад через обменный фонд или после победы Украины над Россией. Украина обязательно проверяет, причастен ли конкретный военнослужащий к военным преступлениям. Если он "чист", то может попросить убежище в Украине или странах Европы.