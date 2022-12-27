Кто сдается Украине в плен и сколько обращений уже поступило в "Хочу жить"
В Украине действует государственная программа "Хочу жить", в рамках которой российские военнослужащие могут сдаться в плен. В день Украина принимает около 70 – 100 таких обращений.
С начала сентября, с момента старта проекта "Хочу жить", в Украину поступило около 4,5 тысячи обращений от россиян по поводу добровольной сдачи в украинский плен. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал спикер координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко, пишет 24 канал.
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Кто преимущественно сдается в плен
По словам Виталия Матвиенко, в программу обращаются разные россияне: родственники тех, кого могут мобилизовать или уже мобилизовали, уже мобилизованы и еще не мобилизованы. Также есть обращение от кадровых военных России.
Основная возрастная категория сдающихся в плен: 20 – 35 – 40 лет. Старшие обращаются реже.
Как проходит процедура сдачи в плен
- На первом этапе военнослужащий или мобилизованный должен оставить всю информацию о себе чат-боте.
- Затем, когда россиянина отправляют в Украину, там он снова связывается с представителями. Кроме чат-бота, он может уже позвонить по телефону.
- Оккупант должен предоставить всю информацию, где хочет показаться, он такой один, или их целая группа.
- Затем эта информация предоставляется спецподразделениям, которые уже обеспечивают безопасный выход такого военнослужащего и далее его передают в места постоянного пребывания.
Все российские военнослужащие, добровольно сдающиеся, оформляются нашей стороной как взятые в плен во время боя. Это гарантирует таким пленникам, после того, как они вернутся в Россию, что их не будут преследовать, и будут сохраняться все выплаты,
– сказал спикер.
При этом сдающиеся в плен сами решают, желают ли вернуться назад через обменный фонд или после победы Украины над Россией. Украина обязательно проверяет, причастен ли конкретный военнослужащий к военным преступлениям. Если он "чист", то может попросить убежище в Украине или странах Европы.