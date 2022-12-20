Об этом рассказал пленный россиянин. Видео с ним было опубликовано в Службе безопасности Украины.

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"Однажды повели нас на полигон. Дали выстрелять 10 патронов. Нас ничего не учили. Говорили, что 2-3 дня и мы поедем домой", – отметил военнопленный.

Лгали о передовой

Однако после обещаний возвращения в Россию командование захватчиков заявило, что нужно пойти на разведку, постоять на обороне. По словам пленника, часть людей ушла и потом все узнали, что их повели на мясо.

"Потом вторая группа ушла, их взяли в кольцо и расстреляли. Когда мы об этом узнали, то сложили оружие. У нас было 135 человек, нас закрыли в темную комнату. Нас убеждали, что будем во второй или третьей линии, а людей начали водить на передовую и никому об этом рассказывали", – отметил россиянин.

Рассказ пленного захватчика: смотрите видео

Выжил один из 12

Оккупант сказал, что он служил в девятом полку, который захватывал Мариуполь в Донецкой области. По словам россиянина, группировку постоянно "пускали на мясо" и остались только заключение.

Сколько раз меня пытались отправить вперед, но все сознавал и убегал из девятого полка. Меня находили 5 раз и возвращали обратно. Многие отказывались, убегали, но ей заставляли. Их вывозили на позиции, несмотря на их желания, – сказал россиянин.

Он отметил, что после всех побегов его и 11 человек отправили на позицию. То есть нужно было сидеть в окопах. Следовательно, он попал в плен к украинским силам обороны.

"Когда мы туда приехали, нас начали обстреливать со всех сторон. Одиннадцать человек умерли. Я остался один", – добавил россиянин.

Примите во внимание! СБУ напомнила о горячей линии по номеру +380936886888. Оккупанты могут получить подробную инструкцию, как безопасно сдаться в плен и выжить.

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