Про це розповів полонений росіянин. Відео з ним опублікували у Службі безпеки України.
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"Один раз повели нас на полігон. Дали вистріляти 10 патронів. Нас нічого не вчили. Говорили, що 2-3 дні й ми поїдемо додому", – зазначив військовополонений.
Брехали про передову
Проте після обіцянок повернення у Росію, командування загарбників заявило, що треба піти на розвідку, постояти на обороні. За словами полоненого, частина людей пішла й згодом всі дізналися, що їх повели на м'ясо.
"Потім друга група пішла, їх взяли в кільце й розстріляли. Коли ми про це дізналися, то склали зброю. У нас було 135 людей, нас закрили в темну кімнату. Нас переконували, що будемо у другій чи третій лінії, а людей почали водити на передову й нікому про це розказували", – зазначив росіянин.
Розповідь полоненого загарбника: дивіться відео
Вижив один з 12
Окупант сказав, що він служив у дев'ятому полку, який загарбував Маріуполь у Донецькій області. За словами росіянина, угруповання постійно "пускали на м'ясо" й залишилися лише ув'язненні.
Скільки разів мене намагалися відправити наперед, але все усвідомлював і втікав з дев'ятого полку. Мене знаходили 5 разів й повертали назад. Багато хто відмовлявся, тікав, але їй змушували. Їх вивозили на позиції попри їхні бажання, – сказав росіянин.
Він зазначив, що після всіх втеч його та ще 11 людей відправили на позицію. Тобто треба було сидіти в шанцях. Відтак, він потрапив у полон до українських Сил оборони.
"Коли ми туди приїхали, то нас почали обстрілювати зі всіх боків. Одинадцять людей померли. Я залишився один", – додав росіянин.
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