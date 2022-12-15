​​Про це 24 каналу розповів російський журналіст та блогер Майкл Накі. За його словами, росіяни, що були мобілізовані, зазвичай погано екіпіровані та не розуміють, за що ведеться війна, а тому за першої ж нагоди обирають здачу в полон для того, щоб вижити.

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Як росіяни здаються в полон

Майкл Накі розповів, якщо мобілізований вирішить здатись у полон, це не буде легко, адже для цього йому доведеться пройти цілу низку небезпечних перешкод перед тим, як потрапити до українських військових.

Треба окремо сказати, що всі, хто сподівається, що він якось піде мобілізованим, а потім здасться в полон. Для того, щоб здатися в полон потрібно спочатку пережити "учєбку", де також росіяни дохнуть пачками, потім треба через лінію фронту дістатися до місця встановленого до здачі в полон, що теж проблематично, оскільки це багато в чому артилерійська війна,

– розповів журналіст.

Протидія Росії

Російський блогер також зауважив, що кількість бажаючих здатись у полон — не маленька й Україна залюбки їх бере для того, щоби поповнювати обмінний фонд та визволяти своїх героїв, а тому Росія по-різному намагається зупинити цей процес погрозами, залякуваннями, переслідуваннями тощо.

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"Вони багато що пропонують. Звучать голоси, щоб розстрілювати на місці, смертна кара, кримінальна відповідальність, ще щось. Ще під час першої хвилі мобілізації було прийнято закон, за яким добровільна здача в полон є кримінальним злочином", – сказав Майкл Накі.

Попри це журналіст має сумніви щодо ефективності таких кроків, бо росіяни обирають здачу в полон задля того, щоб вижити, а обираючи між штрафами, відкриттями кримінальних проваджень і смертю, більшість обере не помирати.

Також Майк Накі переконаний, що популярність здачі в полон буде зростати через нерозуміння, для чого ця війна і для чого потрібно ризикувати своїми життями.

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