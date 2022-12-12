Як зазначили в Міноборони України, такий спосіб здачі у полон вирішили застосовувати, щоб зробити процес взяття в полон росіян більш безпечним.

Цікаво Я сам хочу бути українцем, – порція каяття окупантів на гарячій лінії "Хочу жить"

Як здатися в полон: алгоритм

Якщо військовий країни-окупантки захоче зберегти своє життя та добровільно здатися в полон, йому необхідно попередньо зателефонувати за номером 688. За цим номером можна отримати детальні інструкції, а також координати зустрічі з українським дроном. Однак зауважимо, що зателефонувати за цим номером можна виключно з території України.

Після дзвінка необхідно відправитися у вказане місце у вказаний час, і при можливості на місці варто додатково зв'язатися з представниками ЗСУ, щоб повідомити їм про це. Як підкреслили в Міноборони, точність та вчасність прибуття на відправну точку критично важливі, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера.

Далі потрібно дочекатися подальших інструкцій або появи квадрокоптера в зоні видимості та встановити з ним візуальний контакт. Для цього треба підняти обидві руки в сторони та вверх, таким чином махаючи руками. Після таких дій дрон підніметься та опуститься на декілька метрів, сигналізуючи, що контакт встановлений, та полетить у необхідному напрямку.

Однак якщо рівня заряду не хвататиме, квадрокоптер зупинить супроводження і повернеться на базу. У такому випадку полоненим потрібно залишатися на місці чи очікувати в укритті на наступний дрон. При цьому треба зберігати у зоні видимості точку останнього візуального контакту з попереднім квадрокоптером. Через деякий час на цю точку прилетить інший дрон, з яким також необхідно встановити візуальний контакт, як описувалося вище.

Російські солдати, збережіть собі цю інструкцію, поширте її серед ваших товаришів по службі і знайомих. Збережіть більше життів,

– закликали в Міноборони.

"Хочу жити": що гарантує проєкт

Україна – це правова держава, а тому тим росіянам, які вирішили добровільно скласти зброю, гарантують:

дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;

триразове харчування;

медичне обслуговування;

юридичне супроводження з боку міжнародних організацій;

регулярний зв'язок із рідними;

можливість обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Росії.

При цьому ті, хто добровільно здалися в полон, оформляються як ті, що потрапили в полон в бою. Таке оформлення може захистити від можливого кримінального переслідування російських військових у самій же Росії.

Якщо ж полонений добровільно здав військову техніку, склав зброю та не чинив воєнних злочинів, то йому гарантована амністія.

Також в проєкті пропонують можливість анонімно приєднатися до міжнародного легіону в Україні та боротися за свободу та демократію Росії.