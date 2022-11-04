Чоловік розповідає, що повістку ще не отримував. Однак вже пережив спроби її вручення.
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Житель Москви запитав, що йому робити, та запевнив, що не вбиватиме українців.
Я не орк, я чудово розумію, що відбувається. Я б хотів просто зберегти своє життя. У будь-якому випадку я не вбиватиму українців. Я хочу стати громадянином України. Я хочу відмовитися від свого громадянства,
– заявив чоловік.
Стратком ЗСУ закликав усіх росіян, які хочуть зберегти свої життя, здаватися у полон.
Номери гарячої лінії "Хочу жить":
- +38 066 580 34 98;
- +38 093 119 29 84
"Бункерний дід" похвалися "мобіками"
Владімір Путін заявив, що у Росії мобілізували вже 318 тисяч людей. За словами очільника Кремля, 49 тисяч з них – вже на війні. Водночас Путін та Сергій Шойгу не домовилися щодо цієї цифри. Раніше Шойгу казав, що на фронт відправили вже понад 80 тисяч "мобіків".
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