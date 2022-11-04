За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу було знищено 840 окупантів, а від початку тижня росіяни не дорахувалися майже 4000 окупантів. Втрати техніки також дуже суттєві – щодоби ЗСУ знищують близько 40 одиниць танків і бронемашин. Більше про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Йдуть по своїх трупах: як росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ біля Сватового – Кремінної

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний напередодні заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на окремих ділянках фронту. Зокрема, мовиться про Соледар, Бахмут, Авдіївку і Вугледар. Там окупанти наступають.

Яка ситуація на головних напрямках фронту: відео

Мета цих наступів – вийти на вигідніші оборонні рубежі у містах Донеччини, щоб там витримати зимовий період війни. З тих же міркувань росіяни намагаються втримати Сватове і Кремінну на Луганщині, адже після втрати цієї лінії оборони будувати нову доведеться десь аж в районі Старобільська.

Де розташований Старобільськ, в якому росіянам потрібно буде облаштовувати оборону / Карта Deep State Map

На Харківщині на Сватівському напрямку Силам оборони України вдалося відтіснити ворога на декілька кілометрів на схід у районі населеного пункту Берестове. Це село досі перебувало у так званій "сірій зоні", а тепер опинилося на звільненій від окупантів території.

Ділянка фронту біля сіл Крохмальне і Сватове дає можливість контролювати трасу Куп'янськ – Сватове. Південніше у цьому районі зберігається загрозлива ситуація біля Нововодяного, Макіївки та Невського. Просування ворога за останні дві доби там зупинено, однак росіянам вдалося на цій ділянці відтіснити наші підрозділи від траси Сватове – Кремінна. Тож окупанти перебувають доволі близько біля Невського, яке вже декілька разів переходило з окупованої на звільнену територію.

Де розташоване Невське / Карта Deep State Map

Біля Соледара і Бахмута ситуація вкрай складна. Українці відбивають спроби ворожого наступу в районі Білогорівки й Спірного. За свідченнями оборонців Бахмута, ситуацію там можна описати як "пекельну". Окупанти лізуть вперед, не рахуючись із колосальними втратами. Все це триває вже кілька місяців і схоже, що вагнерівцям та іншим російським підрозділам не під силу взяти Бахмут, хоча оборона міста дається дорогою ціною.

Біля Авдіївки у ворога теж не було успіху, попри спроби атакувати із кількох сторін. Напружена ситуація біля Водяного та Опитного, тривають атаки на Первомайське. У Мар'їнці цього тижня окупантам вдалося просунутися в межах населеного пункту, а минулої доби завершилася евакуація місцевих мешканців.

Нові проби росіян штурмувати Павлівку біля Вугледара були невдалими. Ворожі війська обстріляли Вугледар, а українська артилерія у відповідь відпрацювала по позиціях ворога у Володимирівці, що на південний схід від Вугледара.

З Херсонщини з'явилося відео підняття українського прапора у Малій Сейдеминусі, однак є дані, що село звільнили ще на початку жовтня. Лише 4 листопада 61 окрема піхотна степова бригада опублікувала відео. Загалом лінія фронту у Бериславському районі та на Херсонському напрямку не змінилися. Росіяни обстрілювали з артилерії українські позиції в районі Солдатського і Тернових Под. Обидва села зараз позначені на картах як тимчасово окуповані.

Де окупанти обстрілювали позиції ЗСУ на Херсонщині / Карта Deep State Map

Росіяни справді відводять кадрові підрозділи на лівий берег Дніпра, однак насичують оборону правого берега великою кількістю мобілізованих. Їх прирікають на бойові дії в умовах відсутності логістики й постачання. Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу 3 листопада запевнив, що вірить у здатність сил України️ відбити Херсон.

Я вірю, що у них є можливість це зробити. Найважливіше, що українці вірять у свої можливості це зробити. Думаю, що вони продовжать тиснути, доки не звільнять правий берег Дніпра,
– заявив очільник Пентагону.

На лівому березі Херсонщини зафіксовано високоточні прильоти у селищі Раденськ Олешківського району. Знищено будівлі готельного комплексу "Золотий Фазан", де перебували окупанти. Впродовж 2 годин після влучань очевидці спостерігали детонацію боєприпасів. Деталі про кількість знищених окупантів і їхньої техніки поки невідомі.

Цікаво, що до Раденська від найближчих позицій ЗСУ дистанція 56 кілометрів. Однак HIMARS дістануть навіть на таку відстань. Ось чому окупаційна адміністрація втекла із Херсона аж у Скадовськ, вважаючи, що там опиниться за межею досяжності таких ударів. Звісно, що це тимчасова ситуація, і дуже скоро HIMARS дістануть і до Скадовська.

Куди дістали HIMARS / Карта Deep State Map