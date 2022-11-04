По данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки было уничтожено 840 оккупантов, а с начала недели россияне не досчитались почти 4 000 захватчиков. Потери техники также очень существенны – ежесуточно ВСУ уничтожают около 40 единиц танков и бронемашин. Больше о ситуации на фронте и успехах ВСУ – читайте в материале 24 канала.

К теме Идут по своим трупам: как россияне пытаются пробить оборону ВСУ возле Сватового – Кременной

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный накануне заявил, что россияне втрое увеличили интенсивность атак на отдельных участках фронта. В частности, говорится о Соледаре, Бахмуте, Авдеевке и Угледаре. Там оккупанты наступают.

Какая ситуация на главных направлениях фронта: видео

Цель этих наступлений – выйти на более выгодные оборонительные рубежи в городах Донбасса, чтобы там выдержать зимний период войны. По тем же соображениям россияне пытаются удержать Сватово и Кременную в Луганской области, ведь после потери этой линии обороны строить новую придется где-то в районе Старобельска.

Где расположен Старобельск, в котором россиянам нужно будет выстраивать оборону / Карта Deep State Map

В Харьковской области на Сватовском направлении Силам обороны Украины удалось оттеснить врага на несколько километров к востоку в районе населенного пункта Берестово. Эта деревня до сих пор находилась в так называемой "серой зоне", а теперь оказалась на освобожденной от оккупантов территории.

Участок фронта возле сел Крохмальное и Сватово дает возможность контролировать трассу Купянск – Сватово. Южнее в этом районе сохраняется угрожающая ситуация у Нововодяного, Макеевки и Невского. Продвижение врага за последние двое суток там остановлено, однако россиянам удалось на этом участке оттеснить наши подразделения от трассы Сватово – Кременная. Поэтому оккупанты находятся довольно близко к Невскому, которое уже несколько раз переходило с оккупированной на освобожденную территорию.

Где находится Невское / Карта Deep State Map

Возле Соледара и Бахмута ситуация очень сложная. Украинцы отбивают попытки вражеского наступления в районе Белогоровки и Спорного. По свидетельствам защитников Бахмута, ситуацию там можно описать как "адскую". Оккупанты лезут вперед, не считаясь с колоссальными потерями. Все это длится уже несколько месяцев и похоже, что вагнеровцам и другим российским подразделениям не по силам взять Бахмут, хотя оборона города дается дорогой ценой.

Возле Авдеевки у врага тоже не было успеха, несмотря на попытки атаковать с нескольких сторон. Напряженная ситуация у Водяного и Опытного, продолжаются атаки на Первомайское. В Марьинке на этой неделе оккупантам удалось продвинуться в пределах населенного пункта, а за прошедшие сутки завершилась эвакуация местных жителей.

Новые попытки россиян штурмовать Павловку возле Угледара были неудачными. Вражеские войска обстреляли Угледар, а украинская артиллерия в ответ отработала по позициям врага во Владимировке, юго-восточнее Угледара.

С Херсонщины появилось видео поднятия украинского флага в Малой Сейдеминухе, однако есть данные, что село освободили еще в начале октября. Лишь 4 ноября 61 отдельная пехотная степная бригада опубликовала видео. В целом линия фронта в Бериславском районе и на Херсонском направлении не изменились. Россияне обстреливали из артиллерии украинские позиции в районе Солдатского и Терновых Под. Оба села сейчас отмечены на картах как временно оккупированные.

Где оккупанты обстреливали позиции ВСУ в Херсонской области / Карта Deep State Map

Россияне действительно отводят кадровые подразделения на левый берег Днепра, однако насыщают оборону правого берега большим количеством мобилизованных. Их обрекают на боевые действия в условиях отсутствия логистики и снабжения. Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге 3 ноября заверил, что верит в способность сил Украины отбить Херсон.

Я верю, что у них есть возможность сделать это. Самое важное, что украинцы верят в свои возможности сделать это. Думаю, что они продолжат давить, пока не освободят правый берег Днепра,
– заявил глава Пентагона.

На левом берегу Херсона зафиксированы высокоточные прилеты в поселке Раденск Олешковского района. Уничтожены здания гостиничного комплекса "Золотой Фазан", где находились оккупанты. В течение 2 часов после попадания очевидцы наблюдали детонацию боеприпасов. Детали о количестве уничтоженных оккупантов и их техники пока неизвестны.

Интересно, что к Раденску от ближайших позиций ВСУ дистанция 56 километров. Однако HIMARS достанут даже на такое расстояние. Вот почему оккупационная администрация сбежала из Херсона в Скадовск, считая, что там окажется за пределом досягаемости таких ударов. Конечно, это временная ситуация, и очень скоро HIMARS достанут и в Скадовск.

Куда достали HIMARS / Карта Deep State Map