Об этом 24 каналу рассказал российский журналист и блогер Майкл Наки. По его словам, мобилизованные россияне обычно плохо экипированы и не понимают, за что ведется война, а потому при первой же возможности выбирают сдачу в плен для того, чтобы выжить.

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Как россияне сдаются в плен

Майкл Наки рассказал, если мобилизованный решит сдаться в плен, это не будет легко, ведь ему придется пройти целый ряд опасных препятствий перед тем, как попасть к украинским военным.

Надо отдельно сказать каждому, кто надеется, что он уйдет мобилизованным, а потом сдастся в плен. Для того, чтобы сдаться в плен нужно сначала пережить "учебку", где также россияне дохнут пачками, затем нужно через линию фронта добраться до места установленного до сдачи в плен, что тоже проблематично, поскольку это во многом артиллерийская война.

– рассказал журналист.

Противодействие России

Российский блогер также отметил, что количество желающих сдаться в плен — не маленькое и Украина охотно их берет для того, чтобы пополнять обменный фонд и освобождать своих героев, а потому Россия по-разному пытается остановить этот процесс угрозами, запугиваниями, преследованиями и т.д.

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"Они многое предлагают. Звучат голоса, чтобы расстреливать на месте, смертная казнь, уголовная ответственность, еще что-то. Еще во время первой волны мобилизации был принят закон, согласно которому добровольная сдача в плен является уголовным преступлением", – сказал Майкл Наки.

Несмотря на это, журналист сомневается в эффективности таких шагов, потому что россияне выбирают сдачу в плен для того, чтобы выжить, а выбирая между штрафами, открытиями уголовных производств и смертью, большинство изберет не умирать.

Также Майк Наки убежден, что популярность сдачи в плен будет расти из-за непонимания, зачем эта война и для чего нужно рисковать своими жизнями.

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