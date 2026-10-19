Удары по НПЗ в обмен на Starlink: эксперт объяснил, почему это выгодно только России
Киев может приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на 100 дней ради расширения зоны действия Starlink вглубь России. Этот компромисс позволит сохранить поддержку США и перенаправить внимание дронов на вражеские дата-центры.
В эфире 24 Канала бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал информацию The Wall Street Journal о возможном соглашении между Киевом и Вашингтоном.
Почему соглашение выгодно Украине
Эксперт подчеркнул, что для нашего государства критически важно сохранять партнерские отношения с США, ведь у американской разведывательной информации пока нет полноценной альтернативы.
Это будет отличный вариант, чтобы не ссориться с американцами. Вообще любой вариант ссоры с американцами работает против нас и в пользу Российской Федерации,
– отметил Ступак.
По его словам, если есть возможность избежать конфликта, то Украине подходит любая форма договоренностей.
Ступак отметил, что враг постепенно находит возможности восстанавливать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому в случае заключения соглашения о приостановке ударов по НПЗ украинские силы могут переориентировать свои дроны на российские центры обработки данных. Эксперт напомнил, что Россия первой начала уничтожать украинские дата-центры еще в сентябре 2022 года, поэтому зеркальный ответ вполне оправдан.
Всего в России насчитывается около 200 дата-центров, и 75% из них расположены в европейской части страны. Они обеспечивают работу банковских систем, портала "Госуслуги", через который проходит мобилизация, а также таких гигантов, как "Росатом" и "Ростелеком".
Если Украина сможет нанести удар не по НПЗ, а по дата-центрам и существенно ограничить их возможности, то это даст нам значительное преимущество,
– подытожил бывший сотрудник СБУ.
Всего в России насчитывается около 200 дата-центров, и 75 % из них расположены в европейской части страны. Они обеспечивают работу банковских систем, портала "Госуслуги", через который проходит мобилизация, а также таких гигантов, как "Росатом" и "Ростелеком".
Что этому предшествовало
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что американские политики предложили Владимиру Зеленскому новое соглашение. Она предусматривала прекращение ударов по российским НПЗ на 100 дней в обмен на расширение покрытия Starlink примерно на 300 километров вглубь России. Впоследствии президент Украины подтвердил, что просил США и компанию SpaceX открыть доступ к спутниковой сети над территорией России для уничтожения вражеских пусковых установок, однако получил отказ.