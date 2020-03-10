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      Ходят парикмахеры и ледорубы: Жириновский против, чтобы россияне сами выбирали президента

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      Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский предлагает, чтобы российского президента выбирал не народ, а Госсовет. Политик убежден, что таким вопросом должны заниматься не ледорубы или парикмахеры, а "лучшие люди страны".

      Жириновский предлагает, чтобы Государственному совету России предоставили полномочия избирать президента из нескольких кандидатур. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

      Интересно Путин передумал быть "вечным" президентом России

      По предложению лидера ЛДРП, к такому варианту "выборов" президента стоит перейти с 2024, когда закончится срок полномочий Владимира Путина. По словам Жириновского, это позволит "не трясти страной" в течение шести месяцев каждые шесть лет.

      По мнению российского политика, простые россияне не достойны того, чтобы самим выбирать себе президента. Поэтому он предлагает, чтобы вместо них это делали "лучшие люди".

      На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть – Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучших ученых, депутатов, министров, губернаторов. Они все уже выбраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства,
      – предложил Владимир Жириновский.

      Что такое Государственный совет России?
      Государственный совет Российской Федерации – совещательный орган российского президента. Она занимается вопросами высшего государственного значения. Создал Госсовет Владимир Путин еще в 2000 году.

      Создается Государственный совет из руководителей федеральных субъектов России – губернаторов. Впрочем они выполняют именно совещательную функцию, и пока не ясно, каким образом, по мнению Жириновского, совещательный орган сам себе будет выбирать, кому ему советовать.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Новости России Владимир Путин Владимир Жириновский
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