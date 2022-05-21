Каспаров и Ходорковский попали в список физических лиц-иноагентов за "осуществление политической деятельности". Об этом говорится на сайте российского минюста, сообщает 24 канал.

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Каспарова и Ходорковского объявили иностранными агентами

Минюст России объявил Каспарова и Ходорковского физическими лицами-иностранными агентами. Бизнесмена связали с Украиной, а шахматиста – с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Кроме Ходорковского и Каспарова, сейчас в списке физлиц-иноагентов еще 5 человек:

ведущий Евгений Киселев,

журналист Матвей Ганапольский,

соратник Алексея Навального Леонид Волков,

политик Владимир Кара-Мурза, которого недавно задержали,

рэпер Алишер Моргенштерн.

Этот реестр создали еще в 2020 году, однако Минюст России начал пополнять его только весной 2022 года.

Интересно! По информации Укринформ, Каспаров и Ходорковский принимали участие во II Антивоенной конференции в Вильнюсе, которую организовал "Форум свободной России". На ней объявили о создании оппозиционной коалиционной структуры "Российский комитет действия" (РКД). Это движение представителей российского общества, выступающих против начатой президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войны и диктатуры в России. Они выступают за объединение всех антивоенных и антидиктаторских сил.

Коротко о заявлениях Каспарова и Ходорковского относительно войны в Украине

Ходорковский заявил, что курс российского рубля упал настолько, что на данный момент обычный лист формата А4 стоит в 4 раза дороже. Также его стоимость больше цены 1 акции российского Сбербанка на лондонской бирже.

Также Ходорковский прокомментировал намерение президента Владимира Зеленского встретиться с главой страны-агрессора Владимиром Путиным на Донбассе. Он отметил, что в этой ситуации так легко, как в Чаде, где убили президента Идриса Деби, не получится.

Кроме того, Ходорковский призвал россиян выходить на протесты. Он пристыдил их, спросив, стоят ли те 15 суток, которые они могут провести в камере, сохранения жизни одного мирного человека.

В то же время, Каспаров заявил, что страхи президента США Джозефа Байдена перед прямым столкновением НАТО и России лишь подталкивают Путина к продолжению агрессии.

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