Ходжес сравнил путина с гитлером перед его поражением

Бен Ходжес сравнил действия владимира путина с действиями Адольфа Гитлера перед смертью. По мнению генерала США, поведение главы кремля напоминает фюрера в последние дни Третьего Рейха.

Соответствующую информацию бывший командующий войсками США в Европе сообщил после указа путина. Последний решил начать частичную мобилизацию в россии.

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Действия путина напоминают поведение Гитлера в последние дни

Нынешнее поведение путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и старцев для Вермахта. Ирония судьбы: путин делает то, что делали нацисты,

– заметил Ходжес.

Он также сравнил объявление путиным частичной мобилизации с созданием Гитлером в последние месяцы перед его поражением во Второй мировой войне фольксштурма. То есть отрядов народного ополчения, в которые принудительно забирали мужчин, а затем и женщин, еще не ушедших на фронт.

Россияне могут стать пушечным мясом в Украине

Фольксштурмом называли формирование нацистской Германии в конце второй мировой войны. С осени 1944 года в них принудительно мобилизовали мужчин от 16 до 60 лет, но уже с 1945 года – даже женщин.

По словам Ходжеса, такими действиями нацистский режим пытался предотвратить свое поражение, а также они были частью усилий нацистской пропаганды. Генерал США также объяснил, что:

Гитлер забирал с улиц мальчиков и стариков и одевал их в униформы, потому что находился в таком отчаянном положении;

путин также в отчаянии и пытается найти какой-то способ переломить ситуацию.

Однако частичную мобилизацию, которую объявил путин, он назвал "стратегической ошибкой".

Также во время интервью Bild генерал Бен Ходжес ответил на вопрос, сможет ли мобилизация способствовать изменению хода войны в Украине.

"Без мощной артиллерийской поддержки эти войска будут пушечным мясом, которое будет сидеть этой зимой в холодных мокрых окопах во время того, как украинские силы будут продвигаться вперед", – пояснил американский генерал.

Ходжес объяснил, что будет, если россия применит ядерное оружие

Генерал США Бен Ходжес рассказал, что будет, если россия применит ядерное оружие в Украине. По его словам, ответ США не будет ядерным, однако сокрушительным.

По мнению Бена Ходжеса, если россия применит ядерное оружие, то США в ответ нанесут "сокрушительный удар" по:

черноморскому флоту;

или российским военным базам в Крыму.

Генерал США заявил, что вероятность того, что путин прикажет ударить ядерным оружием по Украине "очень маловероятна".

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