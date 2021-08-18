"Хохлы на коленях": украинского художника вызвали в СБУ из-за скандальной инсталляции

Инсталляция черновицкого художника Ивана Салевича "Хохлы" должна была стать частью выставки ко Дню Независимости Украины. Сейчас из-за нее художника вызвали на допрос в СБУ.

Инсталляцию хотят запретить экспонировать в галерее "Вернисаж". Работа изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и "устремляют взор к России". Художник якобы хотел изобразить, что "часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью".

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Директор галереи обратился в СБУ

Однако директор галереи Игорь Сорокоумов из-за инсталляции обратился в Службу безопасности Украины. Он отметил, что выставка может обидеть людей и ее могут воспринимать двояко – поэтому хотел "поставить ее на тормоза".

После обращения директора в СБУ Салевич больше 2 часов находился на допросе. Художника спрашивали, почему он использовал в своей работе российский флаг. Выставить инсталляцию все же разрешили, однако обязательно – с пояснительным текстом. Это должно решить проблему того, что произведение могут воспринимать двояко.



Выставить инсталляцию разрешили / Фото "Суспільного"

Иван Салевич является заслуженным художником Украины. В то же время он является автором памятников Паулю Целану и героям Буковинского куреня, установленных в Черновцах.

В Центре культуры "Вернисаж" соответствующая выставка продлится с 18 августа по сентябрь.