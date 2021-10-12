По прогнозам синоптиков, дождь должен закончиться ночью 14 октября. Об ухудшении погодных условий рассказали утром 12 октября. Из-за прихода циклона Кристиан температура снизится на 2 градуса.

Актуально Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на 12 октября

Погода 12 октября

По данным Укргидрометцентра, 12 октября днем начнутся дожди. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В течение всего дня будет облачно.

Ветер – восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Одесской области 12 октября / Скриншот Укргидрометцентра

Погода 13 октября

В Одессе и области 13 октября в течение всех суток будет падать сильный дождь. Ночью местами ожидают ливни. Ветер 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 9 – 11 градусов тепла. Днем всего +11 – +13 градусов. 14 октября погода значительно улучшится.

Прогноз погоды на 13 октября / Скриншот Укргидрометцентра

Погода в Одессе 12 октября / Данные Windy.com