Трем фигурантам дела объявили о подозрении. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании?

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на сумму более 595 миллионов гривен. К сделке причастен бывший народный депутат Андрей Деркач, который находится за пределами Украины и подозревается в государственной измене.

По данным следствия, во время своей депутатской каденции до 2019 года Деркач завладел 41,5 гектарами заповедной земли – почти половиной площади этой природоохранной зоны.

Для реализации схемы он привлек сообщников, которые занимали руководящие должности в Обуховском райотделе Госкомзема и Обуховской райгосадминистрации. Участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр, после чего пытались легализовать присвоенные участки через многочисленные разделения, объединения и перепродажи на родственников и знакомых.

Следователи СБУ сообщили о подозрении трем фигурантам за присвоение имущества в крупных размерах организованной группой и легализация доходов, полученных преступным путем.

Один из организаторов – бывший глава Обуховской РГА – задержан, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Заочно подозрения объявлены Деркачу и его сообщнику, сейчас продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности.

