Трем фигурантам дела объявили о подозрении. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Что известно о задержании?
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева на сумму более 595 миллионов гривен. К сделке причастен бывший народный депутат Андрей Деркач, который находится за пределами Украины и подозревается в государственной измене.
По данным следствия, во время своей депутатской каденции до 2019 года Деркач завладел 41,5 гектарами заповедной земли – почти половиной площади этой природоохранной зоны.
Для реализации схемы он привлек сообщников, которые занимали руководящие должности в Обуховском райотделе Госкомзема и Обуховской райгосадминистрации. Участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр, после чего пытались легализовать присвоенные участки через многочисленные разделения, объединения и перепродажи на родственников и знакомых.
Следователи СБУ сообщили о подозрении трем фигурантам за присвоение имущества в крупных размерах организованной группой и легализация доходов, полученных преступным путем.
Один из организаторов – бывший глава Обуховской РГА – задержан, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Заочно подозрения объявлены Деркачу и его сообщнику, сейчас продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности.
Что известно о других фигурантах уголовных дел, который задержало СБУ?
8 апреля стало известно, что СБУ задержала двух российских агентов в Харькове, которые готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Агент ФСБ получил 15 лет заключения за попытку теракта в Херсоне, его задержали во время закладки взрывчатки возле ТЦК. Суд признал агента виновным в государственной измене и диверсии, изъяли взрывчатку и телефон с доказательствами контактов с ФСБ.
СБУ и Офис Генпрокурора задержали главу региональной ячейки "Батькивщины" за организацию взяточнической схемы в Харьковской области. Злоумышленники требовали 1,3 миллиона гривен за поставки ценных пород деревьев и подделывали отчеты, чтобы прикрыть свою деятельность.