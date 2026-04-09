Трьом фігурантам справи оголосили про підозру. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про затримання?

Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на суму понад 595 мільйонів гривень. До оборудки причетний колишній народний депутат Андрій Деркач, який перебуває за межами України та підозрюється у державній зраді.

За даними слідства, під час своєї депутатської каденції до 2019 року Деркач заволодів 41,5 гектарами заповідної землі – майже половиною площі цієї природоохоронної зони.

Для реалізації схеми він залучив спільників, які займали керівні посади в Обухівському райвідділі Держкомзему та Обухівській райдержадміністрації. Учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані до Державного земельного кадастру, після чого намагалися легалізувати привласнені ділянки через численні поділи, об'єднання та перепродажі на родичів і знайомих.

Слідчі СБУ повідомили про підозру трьом фігурантам за привласнення майна у великих розмірах організованою групою та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Один із організаторів – колишній очільник Обухівської РДА – затриманий, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заочно підозри оголошені Деркачу та його спільнику, зараз тривають заходи для їхнього притягнення до відповідальності.

