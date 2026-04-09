Холод, ветер и сплошная тишина: в Карпатах 10 градусов мороза

На горе Поп Иван 9 апреля настоящая зимняя, но опасная, погода. Облака накрыли горный хребет, дует холодный ветер, а температура воздуха опустилась до -10 градусов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Какая погода в Карпатах?

Спасатели рассказали, что 9 апреля на горе Поп Иван облака плотно накрыли горный хребет. Из-за этого там почти не видно горизонт.

Температура воздуха опустилась до -10 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду несколько усиливает холод.

Гора сегодня не принимает спешки и легкомыслия. Видимость ограничена, ориентиры исчезают, и даже знакомый маршрут может стать испытанием,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали не рисковать безопасностью в непогоду, а "уважение к горам спасает жизни".

Какое различие между морозами и заморозками?

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии 24 Канала объяснил, что в Карпатах, именно в горах, почти не выращивают агрокультуры. Поэтому в этом регионе можно считать, что снижение температур ниже 0 является именно морозами.

В то же время заморозки сейчас в основном в регионах, где есть вегетационный период, или большая растительность, с которой работают аграрии.

