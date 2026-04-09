Холод, ветер и сплошная тишина: в Карпатах 10 градусов мороза
- На горе Поп Иван 9 апреля температура опустилась до -10 градусов, дует ветер до 5 метров в секунду.
- Спасатели предупреждают об ограниченной видимости и призывают избегать походов в непогоду.
На горе Поп Иван 9 апреля настоящая зимняя, но опасная, погода. Облака накрыли горный хребет, дует холодный ветер, а температура воздуха опустилась до -10 градусов.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Какая погода в Карпатах?
Спасатели рассказали, что 9 апреля на горе Поп Иван облака плотно накрыли горный хребет. Из-за этого там почти не видно горизонт.
Температура воздуха опустилась до -10 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду несколько усиливает холод.
Гора сегодня не принимает спешки и легкомыслия. Видимость ограничена, ориентиры исчезают, и даже знакомый маршрут может стать испытанием,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали не рисковать безопасностью в непогоду, а "уважение к горам спасает жизни".
Какое различие между морозами и заморозками?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии 24 Канала объяснил, что в Карпатах, именно в горах, почти не выращивают агрокультуры. Поэтому в этом регионе можно считать, что снижение температур ниже 0 является именно морозами.
В то же время заморозки сейчас в основном в регионах, где есть вегетационный период, или большая растительность, с которой работают аграрии.
Какая погода в других городах?
На 9 апреля мокрый снег прогнозировали на Львовщине. По данным синоптиков, в этот день в регионе воздух может прогреться максимум до +7 градусов. Ветер также северо-западный со скоростью 9 – 14 метров в секунду.
В целом до 11 апреля в Украине прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. А в ночные часы возможны заморозки до -3 градусов.
Известно, что с ночи 8 апреля северные и западные области засыпал снег. В частности, зимняя погода была в Буковеле, на Прикарпатье, Тернопольщине и во Львове.