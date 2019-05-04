Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ

Незаконно осужденный в России Владимир Балух написал новое письмо из штрафного изолятора России. Пленник Кремля пожаловался на тяжелые условия и отношение в СИЗО.

Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook сообщила, что письмо получила активистка под ником Julia Lorenz.

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Украинский политзаключенный рассказал, что чувствует постоянный холод и недоедание. По его словам, последние полтора месяца он питается исключительно хлебом.

"Никогда раньше не приходилось переживать такой концентрации ощущение холода на единицу прожитого времени. Меня тут уже 3 недели держат в ШИЗО. С 16-го числа отопление отключили..." – написал пленник Кремля.

Это испытание, доложу Вам, не из легких,

– написал Балух.

Что известно о Владимира Балуха?

Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Жестким репрессиям он подвергся за украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина также отказался от паспорта РФ.



Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом каждый раз увеличивали этот срок.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.

ЗАТОЧЕННЯ ВОЛОДИМИРА БАЛУХА: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ