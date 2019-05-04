18:31
4 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, 3 мая
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, 3 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ

      56 Читати новину українською
      Балух написал новое письмо
      Балух написал новое письмо / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденный в России Владимир Балух написал новое письмо из штрафного изолятора России. Пленник Кремля пожаловался на тяжелые условия и отношение в СИЗО.

      Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook сообщила, что письмо получила активистка под ником Julia Lorenz.

      Читайте также: Климкин: России наплевать даже на собственные законы

      Украинский политзаключенный рассказал, что чувствует постоянный холод и недоедание. По его словам, последние полтора месяца он питается исключительно хлебом.

      "Никогда раньше не приходилось переживать такой концентрации ощущение холода на единицу прожитого времени. Меня тут уже 3 недели держат в ШИЗО. С 16-го числа отопление отключили..." – написал пленник Кремля.

      Это испытание, доложу Вам, не из легких,
      – написал Балух.

      Что известно о Владимира Балуха?
      Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Жестким репрессиям он подвергся за украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина также отказался от паспорта РФ.

      Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом каждый раз увеличивали этот срок.

      В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.

      ЗАТОЧЕННЯ ВОЛОДИМИРА БАЛУХА: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

      •  
      blog_ava
      Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото
      сегодня
      598
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма СІЗО Заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      17741
      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      сегодня , 16:03 Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      Національна опера України 97
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      сегодня , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      192
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сегодня , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2732
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сегодня , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2680
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Уверенности в выполнении минских соглашений ни у кого нет, — Порошенко
       13 февраля 2015 , 13:27
      Сожгли беззащитных людей заживо, – Путин по-своему вспомнил трагедию в Одессе в 2014 году
       2 мая 2017 , 18:15
      Hyundai Motorsport подписала контракт с Себастьяном Лебом
       17 декабря 2018 , 12:20
      Автомобильный газ продолжает стремительно дешеветь: уже меньше 11 гривен за литр
       5 февраля , 17:07
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук