Холодницкий must go: западные партнеры Украины высказались за отставку руководителя САП

Драго Кос, экс-президент GRECO – антикоррупционного органа Совета Европы – заявил, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назарий Холодницкий должен уйти в отставку. И он был не единственным представителем западных партнеров Украины, кто озвучил такую позицию.

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал Виталий Шабунин.

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По его словам, Джордж Кент, один из ключевых должностных лиц США по вопросам, связанным с Украиной, сказал следующее: "И если вы спросите у украинского или американского бизнесмена, что для них является наибольшей опасностью – то, скорее всего, услышите, что больше всего они боятся давления со стороны СБУ. Если Украина действительно хочет присоединиться к НАТО, то должна положить этому конец."



Джордж Кент

"Есть только один способ – глава САП должен уйти. Другого варианта нет. Кому-то нужно попросить его уйти. Я знаю его лично, и считайте, что это мой публичный призыв к нему уйти в отставку, если он действительно хочет помочь Украине в борьбе с коррупцией", – подчеркнул экс-президент GRECO Драго Кос.



Драго Кос

Хотим в НАТО? Должны ликвидировать коррупционно-коммерческое крыло СБУ во главе с Павлом Демчиной. Ему, кстати, именно прокуроры Холодницкого не подписывают подозрение в незаконном обогащении. В том числе и из-за этого должны избавиться от Холодницкого,

– подытожил Шабунин.

В целом, как отмечает Шабунин, западные союзники Украины очень четко заявили о своей позиции.

Видео полного выпуска блога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 15 декабря 2018