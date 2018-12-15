Холодницький must go: західні партнери України висловилися за відставку керівника САП

Драго Кос, екс-президент GRECO – антикорупційного органу Ради Європи – завив, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарій Холодницький повинен піти у відставку. І він був не єдиним представником західних партнерів України, хто озвучив таку позицію.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів Віталій Шабунін.

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За його словами, Джордж Кент, один з ключових посадовців США щодо питань, пов'язаних з Україною, сказав наступне: "І якщо ви спитаєте в українського чи американського бізнесмена, що для них є найбільшою небезпекою – то, швидше за все, почуєте, що найбільше вони бояться тиску з боку СБУ. Якщо Україна справді хоче приєднатися до НАТО, то має покласти цьому край."



Джордж Кент

"Є тільки один спосіб – голова САП повинен піти. Іншого варіанту немає. Комусь потрібно запросити його піти. Я знаю його особисто, і вважайте, що це мій публічний заклик до нього – піти у відставку, якщо він дійсно хоче допомогти Україні в боротьбі з корупцією", – наголосив екс-президент GRECO Драго Кос.



Драго Кос

Хочемо в НАТО? Маємо ліквідувати корупційно-комерційне крило СБУ на чолі з Павлом Демчиною. Йому, до речі, саме прокурори Холодницького не підписують підозру в незаконному збагаченні. У тому числі й через це маємо позбутися Холодницького,

– підсумував Шабунін.

Загалом, як зазначає Шабунін, західні союзники України дуже чітко заявили про свою позицію.

Відео повного випуску блогу Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 15 грудня 2018