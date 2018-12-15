Найважливіші антикорупційні новини тижня: збутися Холодницького, експрес-розпил, турботи Луценка

Почнемо з ліквідації, яка наближається до корупційного крила СБУ і керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Перші – ключовий інструмент топ-корупціонерів для нападу, другі – для захисту.

Холодницький must go

Так от, Джордж Кент, один з ключових посадовців США щодо питань, пов'язаних з Україною, заявив: "І якщо ви спитаєте в українського чи американського бізнесмена, що для них є найбільшою небезпекою – то, швидше за все, почуєте, що найбільше вони бояться тиску з боку СБУ. Якщо Україна справді хоче приєднатися до НАТО, то має покласти цьому край."

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А ще Драго Кос, екс-президент GRECO – антикорупційного органу Ради Європи – завив: "Є тільки один спосіб – голова САП повинен піти. Іншого варіанту немає. Комусь потрібно запросити його (Назара Холодницького, керівника САП – 24 канал) піти. Я знаю його особисто, і вважайте, що це мій публічний заклик до нього – піти у відставку, якщо він дійсно хоче допомогти Україні в боротьбі з корупцією".

Загалом це дуже чітко заявлена позиція наших західних союзників. Хочемо в НАТО? Маємо ліквідувати корупційно-комерційне крило СБУ на чолі з Павлом Демчиною. Йому, до речі, саме прокурори Холодницького не підписують підозру в незаконному збагаченні. У тому числі й через це маємо позбутися Холодницького.



Назарій Холодницький, керівник САП

Бориспільський експрес-розпил

Тепер трішки новин про потяг між центральним вокзалом Києва і аеропортом "Бориспіль". У минулому блозі я розповідав як Президент і Прем'єр 42-мільйонної країни з пафосом відкривали чотири кілометри новозбудованої колії. Це виглядало просто комічно на фоні, наприклад, транспортних тунелів під водою Босфорською протоки чи під Альпійськими горами.

Суто щоб ви посміялися: той рейковий автобус за перший тиждень зламався тричі. Тричі! Посміялися? А тепер розповім, скільки наших податків весь той цирк коштував. 20 мільйонів на встановлення галереї, влаштування огорожі та накриття навісів над платформами, майже 7,5 мільйона на пропускну систему, благоустрій та озеленення територій, і ще три мільйони на нові колії.

Майже всі ці гроші отримала серйозна така кампанія, прописана в малесенькій квартирці разом з вісьмома сотнями інших конторок. Дуже цікавих, між іншим, конторок. Наприклад, із однією з них залізниця уклала контрактів на понад 200 мільйонів, а інша має мільярдні контракти з міністерством оборони. Серйозний такий бізнес-центр в малесенькій такій квартирці. Куди там Лондонській біржі.

Але саме круте з цим Бориспільським експресом – це розпил 21 мільйона гривень на програмному забезпеченні для квиткового сервісу. Навіщо чотирьом рейковим автобусам окремий квитковий сервіс за такі гроші? Та біс його знає. Особливо враховуючи те, що коштує він у три з половиною рази дорожче, ніж аналогічний сервіс для усіх решти залізничних маршрутів України.



Бориспільський експрес за перший тиждень роботи зламався тричі

Закінчимо цей блок новин інформацією про закупівлю "Укрзалізницею" пістолетів, штурмових гвинтівок і кулеметів. Я не жартую. Залізниця дійсно купила всю цю зброю. До слова, не вперше. Тож не хаміть провідникам – раптом саме у них буде штурмова гвинтівка з глушником чи кулемет.

Переходимо до таких очікуваних перемог над топ-корупціонерами. Вони ще не сидять, проте перед судом НАБУ їх вже ставить.

Генеральна корупційна адвокатура Луценка

Далі про фактично годувальника "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його адвокати у суді намагалися не допустити розгляд доказів, які НАБУ отримало від прокуратури Швейцарії. Підстава – докази передали на закодованій флешці, а не на проштампованих папірцях. На флешці – томи банківських документів. Ключовою є інформація від швейцарських банків, де Мартиненко фігурує як бенефіціар компанії, що отримувала відкати.



Фактично годувальник "Народного фронту" Микола Мартиненко, – Шабунін

Іноземним правоохоронцям вдалося отримати величезну доказову базу під час обшуків та інших слідчих дій за кордоном, які проводилися за запитами НАБУ. Мартиненко так боявся цієї флешки, бо на ній залізобетонні докази його причетності до крадіжки наших з вами 6,5 мільйона євро. Його адвокатам просто немає чим крити ці очевидні докази вини екс-нарфронтівця.

Визнання флешки недопустимою стало би не лише індульгенцією для Мартиненка і вже готовим виправдальним вироком щонайменше по одному епізоду, а й плювком в очі іноземним партнерам та інституту міжнародної співпраці в кримінальному процесі в цілому. Спільними зусиллями багатьох хороших людей цю небезпеку вдалося ліквідувати. Суд прийняв докази до розгляду, тож дуже скоро ви будете вражені доказами вини одного зі стовпів корупційної системи.

До речі, знаєте, хто саме допомагав Мартиненку та іншим топ-корупціонерам відбиватися від детективів НАБУ? Генеральна прокуратура Порошенка, в тому числі генпрокурор Юрій Луценко. Під час обшуку в офісі Мартиненка детективи НАБУ з-поміж іншого вилучили лист. Там був текст запиту Мартиненка до ГПУ, а разом із ним і відповідь, яку прокуратура мала надати. Круто правда? Оце я називаю клієнтоорієнтований підхід. Обслуговування краще ніж в "Макдональдсі".



Знаєте, хто саме допомагав Мартиненку? Генпрокурор Юрій Луценко, – Шабунін

У 2016 році генеральний прокурор Юрій Луценко особисто намагався допомогти Мартиненку та іншим фігурантам справ НАБУ.

Він закидав МЗС листами про те, що НАБУ займає "деструктивну позицію", позиціонуючи себе центральним органом із міжнародно-правового співробітництва. Такими листами він намагався спрямувати всю міжнародну співпрацю НАБУ виключно через посередництво Генпрокуратури. Тієї самої Генпрокуратури, відповіді від імені якого готувала секретарка Мартиненка.

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Джерела у дипломатичних колах також підтверджують, що заступник генпрокурора Євген Єнін проводив зустрічі з іноземними прокурорами, застерігаючи їх від прямої співпраці з НАБУ. Яка в Луценка турботлива команда. Просто корупційна адвокатура.

У наступному році на утримання прокурорського кодла на чолі з Луценком ми заплатимо понад сім мільярдів гривень. Хороший бонус до грошей, які прокурори, пробачте на слові, заробляють, захищаючи топ-корупціонерів від НАБУ.

Тішить те, що недовго їм залишилося – вибори вже зовсім скоро. А там, сподіваюся, Луценко та різного роду "мартиненки", яких він так захищає, опиняться в місцях "не надто віддалених". Бажано, у сусідніх камерах.