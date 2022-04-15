Холодноярцы сбили российский Ка-52 в Харьковской области

Украинским военным удалось "посадить" российский военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую машину бойцы сбили в ночь на 15 апреля на Харьковщине.

Обезвредить вражеский вертолет удалось бойцам 93-й ОМБр. Более того, вместе с ним уничтожили еще и группу, которая пыталась спасти пилотов.

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Российский "Аллигатор" долетался

Приземлили Ка-52 и уничтожили тех, кто пытался забрать пилотов. Сгорели и пилоты и спасатели,

– говорится в публикации.

Вертолет удалось сбить на Харьковщине / Фото с телеграм-канала ДвиЩ

Что такое Ка-52 "Аллигатор"

Это российский боевой вертолет. С его помощью захватчики проводят разведку местности, а также координируют действия группы других боевых вертолетов. Машина оснащена подвижной орудийной установкой. С ее помощью могут обстреливать как бронированную, так и небронированную технику, воздушные цели и живую силу.

Отметим, что первый полет Ка-52 совершил еще в 1997 году. А вот эксплуатировать вертолет оккупанты начали в 2008 году.

Каждая сбитая такая вражеская машина – не только повод для радости. Это еще и спасенные десятки, а то и сотни жизней как среди военных, так и гражданских.

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