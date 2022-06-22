Холоднояровцы мощно ударили по технике россиян

Каждое из подразделений украинской армии прилагается к тому, чтобы как можно быстрее выбить кафиров с нашей территории и громко праздновать победу. Наши военные уничтожают как личный состав врага, так и его технику.

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Так, одной из них является 93 бригада Холодный Яр. Воины этой бригады уничтожили 11 единиц вражеской техники, среди которых были танки, БМП, боевые машины "Рысь".

Холодноярцы надежно удерживают оборону на Изюмском направлении. Они еще раз подтверждают, что российская армия не так мощна, как рассказывает их пропаганда. А наша армия имеет сильную мотивацию, потому что защищает свою землю.

Смотрите момент уничтожения российской техники: видео

ВСУ продолжает уничтожать "элиту" россиян

Захватчики любят звонить по телефону домой и жаловаться своим родным о своем положении. Очередной разговор перехватила СБУ. В ней оккупант говорит, что подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ , а уцелели только те, кто отказался наступать на Украину. К слову, это была "элита" вооруженных сил противника – ее готовили к противостоянию с НАТО.

Свежие потери русской армии

Украинские защитники и защитницы наносят российским захватчикам безумные потери. По состоянию на 22 июня Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 34 230 кафиров, только за минувшие сутки – 130 российских военных. Что касается потерь кафиров в технике, то они выглядят примерно так:

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3614,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 182,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 614,

крылатых ракет – 137,

кораблей / катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2543,

специальной техники – 60.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. В частности, эти направления являются одними из самых "горячих".

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.