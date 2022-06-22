Холодноярівці потужно вдарили по техніці росіян

Кожен із підрозділів української армії докладається до того, аби якнайшвидше вибити окупантів з нашої території та гучно святкувати перемогу. Наші військові нищать як особовий склад ворога, так і його техніку.

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Так, однією із таких є 93 бригада Холодний Яр. Воїни цієї бригади знищили 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись".

Холодноярці надійно тримають оборону на Ізюмському напрямку. Вони вкотре підтверджують, що російська армія не така потужна, як розповідає їхня пропаганда. А наша армія має сильну мотивацію, бо захищає власну землю.

Дивіться момент знищення російської техніки: відео

ЗСУ продовжує нищити "еліту" росіян

Загарбники полюбляють телефонувати додому та жалітися своїм рідним про своє становище. Чергову таку розмову перехопила СБУ. В ній окупант каже, що підрозділи західного воєнного округу Росії були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну. До слова, це була "еліта" збройних сил противника – її готували для протистояння з НАТО.

Свіжі втрати російської армії

Українські захисники та захисниці завдають російським загарбникам шалених втрат. Станом на 22 червня Збройні Сили України вже ліквідували 34 230 окупантів, лише за минулу добу – 130 російських військових. Щодо втрат окупантів у техніці, то вони виглядають приблизно так:

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3614,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 182,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614,

крилатих ракет – 137,

кораблів / катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,

спеціальної техніки – 60.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Зокрема, ці напрямки є одними із найбільш "гарячих".

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.