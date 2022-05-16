Холоднояровцы показали, как "испаряют" российские танки под Изюмом: красноречивое видео
Источник:Оперативное командование "Восток"
Украинские защитники из Холоднояровской бригады продолжают уничтожать технику оккупантов в Харьковской области. На этот раз под раздачу попали танки захватчиков – от вражеской техники остались только обломки.
В оперативном командовании "Восток" обнародовали мощное видео, на котором холоднояровцы на Харьковщине разбили очередную партию российских танков.
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На Изюмском направлении украинские воины эффективно уничтожают вражескую технику. Блестящие атаки бойцов Вооруженных Сил Украины удалось зафиксировать на видео – российские танки взлетают в атмосферу от мощных ударов украинцев.
Холоднояровские бойцы крушат российскую технику под Изюмом: смотрите видео
Так 93-я ОМБр Холодный Яр испаряет российские танки под Изюмом,
– прокомментировали мощные атаки в оперативном командовании "Восток".
Россияне продолжают нести потери в Украине
За 81 день войны российские оккупанты понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дальше, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев, и теряют все больше людей с каждым днем.
По состоянию на 15 мая, российские оккупанты уже потеряли:
- 27 700 человек;
- 1 228 танков;
- 2 974 боевых бронированных машин;
- 577 артиллерийских систем.
- 195 реактивных систем залпового огня;
- 89 средств противовоздушной обороны;
- 200 самолетов;
- 165 вертолетов;
- 427 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;
- 97 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 42 единицы специальной техники.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях – там украинские защитники заставили оккупантов страдать сильнее всего.
Потери российских оккупантов за сутки
Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли около 300 боевиков, 8 танков, 16 бронемашин и 22 артиллерийские системы. Кроме того, украинские бойцы сбили 1 вражеский вертолет и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.
За минувшие сутки россияне потеряли 2 крылатые ракеты, которые оперативно сбили украинские военные, и 14 единиц автомобильной техники – включая автомобильные цистерны.
Данные по потере россиян уточняются – из-за активных боевых действий в горячих точках нельзя до конца точно вести статистику.
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