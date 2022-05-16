Холоднояровцы показали, как "испаряют" российские танки под Изюмом: красноречивое видео

Украинские защитники из Холоднояровской бригады продолжают уничтожать технику оккупантов в Харьковской области. На этот раз под раздачу попали танки захватчиков – от вражеской техники остались только обломки.

В оперативном командовании "Восток" обнародовали мощное видео, на котором холоднояровцы на Харьковщине разбили очередную партию российских танков.

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На Изюмском направлении украинские воины эффективно уничтожают вражескую технику. Блестящие атаки бойцов Вооруженных Сил Украины удалось зафиксировать на видео – российские танки взлетают в атмосферу от мощных ударов украинцев.

Холоднояровские бойцы крушат российскую технику под Изюмом: смотрите видео

Так 93-я ОМБр Холодный Яр испаряет российские танки под Изюмом,

– прокомментировали мощные атаки в оперативном командовании "Восток".

Россияне продолжают нести потери в Украине

За 81 день войны российские оккупанты понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дальше, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев, и теряют все больше людей с каждым днем.

По состоянию на 15 мая, российские оккупанты уже потеряли:

27 700 человек;

1 228 танков;

2 974 боевых бронированных машин;

577 артиллерийских систем.

195 реактивных систем залпового огня;

89 средств противовоздушной обороны;

200 самолетов;

165 вертолетов;

427 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

97 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

42 единицы специальной техники.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях – там украинские защитники заставили оккупантов страдать сильнее всего.

Потери российских оккупантов за сутки

Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли около 300 боевиков, 8 танков, 16 бронемашин и 22 артиллерийские системы. Кроме того, украинские бойцы сбили 1 вражеский вертолет и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.

За минувшие сутки россияне потеряли 2 крылатые ракеты, которые оперативно сбили украинские военные, и 14 единиц автомобильной техники – включая автомобильные цистерны.

Данные по потере россиян уточняются – из-за активных боевых действий в горячих точках нельзя до конца точно вести статистику.

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