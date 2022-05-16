В оперативному командуванні "Схід" оприлюднили потужне відео, на якому холодноярівці на Харківщині розтрощили чергову партію російських танків.

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На Ізюмському напрямку українські воїни ефективно нищать ворожу техніку. Блискучі атаки бійців Збройних Сил України вдалося зафіксувати на відео – російські танки злітають у повітря від потужних ударів українців.

Холодноярівські бійці трощать російську техніку під Ізюмом: дивіться відео

Так 93-тя ОМБр Холодний Яр випаровує російські танки під Ізюмом,

– прокоментували потужні атаки в оперативному командуванні "Схід".

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 15 травня, російські окупанти вже втратили:

27700 осіб;

1228 танків;

2974 бойових броньованих машин;

577 артилерійських систем.

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів протиповітряної оборони;

200 літаків;

165 гелікоптерів;

427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

97 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках – там українські захисники змусили окупантів страждати найбільше.

Втрати російських окупантів за добу

Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За минулу добу росіяни втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами.

Дані щодо втрат росіян уточнюються – через активні бойові дії у гарячих точках не можна до кінця точно вести статистику.

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