"Холоднояровцы" показали, как Javelin уничтожает технику рашистов

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Помогает им в этом переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Свою технику рашисты спрятали в одном из украинских сел. Уничтожили ее бойцы бригады "Холодный Яр".

Важно Видишь – молчи: как обычные украинцы помогают России уничтожать собственные города

Благодаря Javelin воинам удалось нанести точечный удар. Соседние здания не пострадали.

Вот так точно и метко работает Javelin по вражеской технике,

– рассказали "холоднояровцы".

Смотрите видео уничтожения российской техники:

Это может вас заинтересовать – из-за боевых потерь Шойгу уволил руководителя 6 армии России: видео