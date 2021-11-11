Холодные батареи и перерасчет: куда жаловаться и как решить проблемы с отоплением

В Украине 97% жилых домов уже подключили к теплоснабжению. Впрочем, украинцы до сих пор часто сталкиваются с проблемами с отоплением.

Когда должен начинаться отопительный сезон, что делать, если тепло задерживается, и куда жаловаться на отсутствие отопления – 24 канал узнавал у юристов и экспертов.

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Когда начинается отопительный сезон

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимают самостоятельно местные власти каждого населенного пункта, поэтому единой даты здесь нет. Но в законах есть уточнения, что отопительный период начинается в том случае, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°C и ниже.

Яна Будова, адвокат АО "ДИКСИ ЛЕКС" объяснила, что в любом населенном пункте подаче тепла в квартиры предшествует соответствующее решение органа местного самоуправления. В этом году подобные решения массово начали приниматься в первой половине октября. Но в целом они все же имеют одно существенное отличие.

Например, вначало отопительного сезона было привязано к наступлению события – "", что фактически продублировало положение уже упомянутых Правил подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду.

В то время как в Хмельницком или Каменском начало подачи тепла в дома определено конкретной датой. Такой подход возможно не четко согласуется с Правилами, однако позволяет четко понимать, в том числе соответствующим службам, алгоритм действий, не ожидая наступления "среднесуточных 8°C".

На практике подача тепла в квартирные радиаторы не всегда связана только с климатическими факторами. Факторов много, как-то техническое состояние сетей, котельных, балансодержатель дома (ОСМД, "коммунальная ЖЭО"). Если дом обслуживает ОСМД или ЖСК, фактическая подача тепла в квартиры происходит по обращению органа управления такого дома независимо от старта отопительного сезона в целом по городу,

– уточнила Будова.



В случае отсутствия отопления нужно звонить в ЖЭК или диспетчерскую теплосеть / Фото Unsplash

Куда жаловаться, если не дали отопление

Яна Будова добавила, что ответственность за холодные батареи может быть на разных субъектах. В любом случае, при отсутствии теплая жалоба может быть направлена ​​в соответствующий исполнительный комитет населенного пункта (или профильного департамента или управления). Конкретно органы местного самоуправления и их структурные подразделения и компании призваны координировать и контролировать ход старта отопительного сезона.

Если решение о начале отопительного сезона принято, но теплоснабжающая организация не включает отопительную систему, необходимо обратиться к поставщику услуги по отоплению. Если решение о начале отопительного сезона не принято, а средняя температура снаружи уже более трех суток составляет 8°C и ниже – в орган, который должен принимать решение о начале отопительного сезона,

– рассказал адвокат Владимир Фогель.

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Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании Riyako&Partners, напомнила: если в одной комнате батарея греет, а в другой нет – тоже нужно обращаться к балансодержателю, ведь тепло в дом подается, но есть проблемы во внутридомовой системе. Если градусник показывает менее 18 градусов, следует запомнить следующий алгоритм действий:

позвонить в ЖЭК или диспетчерскую теплосеть, на другие телефоны служб, отвечающих за предоставление услуги. Уведомить их о наличии проблемы. Из-за того, что системы изношены, возможно произошла авария и сейчас работают над ее устранением. Вас проинформируют о положении дел и перерасчет будет произведен автоматически в соответствии с пунктами закона.

написать заявление в ОСМД или ЖЭК с требованием отправить специалистов и провести оценку ситуации. В ожидании проверки не желательно использовать тепловентилятор, кондиционер или другие приборы для обогрева помещения для достоверности результатов. Работники, проводящие проверку, составляют акт о температурных показателях. В документе фиксируют текущую температуру, ее отклонение от нормативной, в течение которой показатели не соответствуют нормам. Один экземпляр акта остается у вас, второй подшивается у коммунальных служб. По результатам, зафиксированным документально, производится перерасчет оплаты за услугу.

Температура в квартире не может быть меньше +18°C / Фото Unsplash

Сколько может отсутствовать отопление в холодное время года

Если нет объективных причин, приведших к понижению температуры, необходимо оставить заявку на проверку систем. Как правило, коммунальные службы после выполнения работ уточняют, решена ли проблема.

Марина Семенова, адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры", отметила, что согласно санитарным нормам отопления жилых помещений, температура в жилых комнатах должна быть не ниже 18°C, а в угловых – 20°C. Срок отклонения от этого норматива не может превышать 12 часов в сутки.

Соответственно, если температура ниже, нет смысла ждать какой-то определенный период. Для того чтобы быстро исправить ситуацию, необходимо обратиться к поставщику услуг с соответствующей жалобой и получить регистрационный номер обращения.

После получения обращения представитель поставщика услуг должен прибыть в дом заявителя в течении суток, не позднее, после получения обращения для фиксации факта того, что услуга поставки тепла доступна не в полном объеме. Представитель поставщика совместно с заявителем должен составить Акт-претензию о ненадлежащем предоставлении или неоказании услуг,

– объяснила Семенова.

Если представитель исполнителя не приедет в установленный договором срок, чтобы проверить ситуацию и подписать акт-претензию, этот документ все равно считается действительным, если его подписали хотя бы два потребителя, проживающих в этом доме. В случае невыполнения требований потребителя необходимо обращаться в суд.



Если в квартире сохраняется температура ниже 18°C, можно потребовать перерасчет / Фото Unsplash

Екатерина Анищенко добавила, что закон позволяет выключать центральное отопление не чаще, чем 1 раз в 30 дней, и то только на 12 часов.

Если в квартире сохраняется температура ниже +18°C, можно потребовать провести перерасчет:

за +17°C в дневное время вы имеете право оплатить только 95% от тарифной стоимости;

при +16°C – 90% от тарифной стоимости;

+15°C – 85% от тарифа;

+14°C – 80% от тарифа;

+13°C – 75% от тарифа;

+12°C – 70% тарифа.

Если температура ниже 12 градусов, то за отопление по счетам можно не платить. Размеры изменения платежа можно проконтролировать в платежке. Если теплосети не принимают претензию, необходимо, чтобы под актом подписалось более двух пользователей услугами, то есть соседей,

– уточнила Анищенко.

Далее документ регистрируется в журнале поставщика услуг, после чего поставщик должен в течение трех дней решить проблему или произвести перерасчет.

Центральное отопление можно выключать не чаще раза в 30 дней / Фото Pixabay