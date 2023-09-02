В субботу, 2 сентября, вражеские телеграм-каналы охватили фото из Санкт-Петербурга, на которых виден масштабный столб дыма из разных уголков города. О том, что там происходит, информирует 24 Канал.

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Пылает хладокомбинат в Санкт-Петербурге

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России подтвердили, что загорелся именно хладокомбинат. Огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров и к его ликвидации было привлечено более 80 человек.

Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пламени привлечена 21 единица техники и 81 человек,

– говорится в источнике.

Кроме того, там указано, что сообщение о пожаре поступило в соответствующие службы около 07:47, и указан адрес хладокомбината: город Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, Северный проезд, дом 4.

Где загорелся пожар на территории хладокомбината: смотрите на карте от Google maps

Отметим, что на распространяемых сетью кадрах огонь действительно масштабный. Огромный столб дыма виден отовсюду.

В России горит хладокомбинат: смотрите видео в телеграме 24 Канала

Россияне жалуются из-за "причастности Украины"

Недавние атаки на российские аэродромы и уничтоженные самолеты заставляют население страны-террориста искать "украинский след" даже там, где горит, скажем, "обычная свалка".

Очевидно, россиянам затруднительно ответить, какую стратегическую ценность с военной точки зрения имел хладокомбинат, но они не устают подозревать, что Украине было очень выгодно сделать там пожар.

Более того, они даже дошли до того, что начали угрожать применением ядерного оружия. Мол, "нет сил больше терпеть издевательства со стороны Киева".

Россияне обвиняют Украину в поджоге хладокомбината / Скриншоты 24 Канала

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Вспомним, что в ночь на 30 августа аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Вследствие этого были повреждены 6 российских самолетов Ил-76. Это всколыхнуло оккупантов в сети – они начали жаловаться и сетовать на собственное государство.