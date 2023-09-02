У суботу, 2 вересня, ворожі телеграм-канали охопили фото зі Санкт-Петербурга, на яких видно масштабний стовп диму з різних куточків міста. Про те що там відбувається, інформує 24 Канал.

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Палає холодокомбінат у Санкт-Петербурзі

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії згодом підтвердили, що загорівся саме холодокомбінат. Вогонь охопив майже півтори тисячі квадратних метрів та до його ліквідації було залучено понад 80 осіб.

Пожежі присвоєно підвищений другий ранг складності. Відомості про постраждалих не надходили. До ліквідації полум'я залучена 21 одиниця техніки та 81 особа,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що повідомлення пожежу надійшло до відповідних служб близько 07:47, та вказана адреса холодокомбінату: місто Санкт-Петербург, Колпинський район, селище Металлострой, Північний проїзд, будинок 4.

Де спалахнула пожежа на території холодокомбінату: дивіться на карті від Google maps

Наголосимо, що на кадрах, які поширюються мережею, вогонь справді масштабний. Величезний стовп диму видно звідусіль.

У Росії горить холодокомбінат: дивіться відео у телеграмі 24 Каналу

Росіяни бідкаються через "причетність України"

Нещодавні атаки на російські аеродроми та знищені літаки змушують населення країни-терористки шукати "український слід" навіть там, де горить, скажімо, "звичайне сміттєзвалище".

Вочевидь, росіянам важко відповісти, яку стратегічну цінність з воєнного погляду мав холодокомбінат, але вони не втомлюються підозрювати, що Україні було дуже вигідно спричинити там пожежу.

Ба більше, вони навіть дійшли до того, що почали погрожувати застосуванням ядерної зброї. Мовляв, "немає сил більше терпіти знущань з боку Києва".

Росіяни звинувачують Україну в підпалі холодокомбінату / Скриншоти 24 Каналу

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Згадаємо, що у ніч проти 30 серпня аеродром у Пскові атакували безпілотники. Внаслідок цього було пошкоджено 6 російських літаків Іл-76. Це сколихнуло окупантів у мережі – вони почали бідкатися та нарікати на власну державу.