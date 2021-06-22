Готовность защищать Родину – черта всех поколений украинцев, – Хомчак

Руслан Хомчак почтил память погибших во Второй мировой и отметил извечную готовность граждан Украины защищать свою Родину.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил сообщил 22 июня во время обращения по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

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Стремление к свободе и готовность защищать свою Родину – черта всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира,

– отметил генерал-полковник.

Он подчеркнул: "Склоняем голову перед мужеством и непокоренностью нашего народа, который нашел в себе силы выстоять и выжить, который поднялся на бой и продолжает сьойко и самоотверженно отстаивать независимость и территориальную целостность Украины".

Борьба за независимость

Руслан Хомчак напомнил, что 22 июня 1941 года началась немецко-советская война, в которой погиб каждый пятый украинец. В 2014 году Россия временно оккупировала Крым и развязала войну на территории Донецкой и Луганской областей.

Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Чтим память украинцев

Генерал-полковник добавил, что День скорби и чествования памяти жертв войны не позволяет нам забывать погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача – беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой двух тоталитарных кровавых систем,

– подытожил он.

Боевые действия на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 года территория Украины была полностью оккупирована войсками нацистской Германии и ее союзников.

Война на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 21 июня, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов. В результате вражеских атак ни один защитник Украине не пострадал.

С начала текущих суток, 22 июня, наемники России трижды обстреливали позиции бойцов ВСУ, к счастью, без потерь.

Украинский народ 22 июня чтит память миллионов соотечественников, жизни которых оборвала война.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала