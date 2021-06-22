Про це головнокомандувач Збройних сил повідомив 22 червня під час звернення з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

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Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою всіх поколінь українців. Як у минулому кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру,

– зазначив генерал-полковник.

Він наголосив: "Схиляємо голови перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов в собі сили вистояти й вижити, який піднявся на бій та продовжує стійко і самовіддано відстоювати незалежність та територіальну цілісність України".

Боротьба за Незалежність

Руслан Хомчак нагадав, що 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, в якій загинув кожен п'ятий українець. У 2014 році Росія тимчасово окупувала Крим і розв'язала війну на території Донецької та Луганської областей.

Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави,

– зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Вшановуємо пам'ять українців

Генерал-полковник додав, що День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни не дозволяє нам забувати загиблих у боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь.

Ми вшановуємо пам'ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам'ять про тих, хто вистояв і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем,

– підсумував він.

Український народ 22 червня вшановує пам'ять мільйонів співвітчизників, життя яких обірвала війна. Бойові дії на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. З 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами нацистської Німеччини та її союзників.

Війна на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 21 червня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі заборонених мінометів, гранатометів і кулеметів. Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 22 червня, найманці Росії тричі обстрілювали позиції бійців ЗСУ, на щастя, без втрат.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу