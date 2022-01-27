В МИД надеются, что ближайшие 2 недели Россия не будет обострять ситуацию

В Париже 26 января прошла нормандская встреча. Дмитрий Кулеба заявил, что Россия хочет обсуждать мирное урегулирование, поэтому, вероятно, в ближайшие 2 недели не будет обострять ситуацию.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что договоренность о новой встрече свидетельствует о том, что Москва хочет дипломатического разрешения текущего кризиса.

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Кулеба о позитиве после нормандской встречи

По словам министра, хорошая новость состоит в том, что советники договорились встретиться в Берлине через 2 недели.

Это означает, что как минимум ближайшие 2 недели Россия, вероятнее всего, останется на дипломатическом пути.

– заявил Кулеба.

В то же время, он призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом. "Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что пора использовать жесткую силу", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандской четверки" на уровне советников.

Встреча советников нормандского формата: основные результаты

Переговоры советников лидеров стран Нормандского формата продолжались более 8 часов. После этого Андрей Ермак и Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.

В то же время представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой". Он отметил, что ее основной целью была "инвентаризация разных прочтений минских соглашений".

Ермак о встрече советников "нормандской четверки": смотрите видео