Больше всего голосов набрали издание Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" – 9535, "Триста поэзий" и "Записки украинского самасшедшего" Лины Костенко – 8233 и 8086 голосов соответственно. Следующие в списке – "Черный ворон" Василия Шкляра – 6732 и "Азбука" Ивана Малковича – 6343.
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От некоторых издательств в список знаковых попали сразу несколько книг: шесть из них вышли в издательстве "Клуб семейного досуга", четыре – в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", четыре – в "Фолио" и две – в "Издательстве Старого Льва". Некоторые из издательств, чьи книги стали знаковыми за годы независимости Украины, прекратили свою деятельность, в частности "Факт" и "Согласие", которые издали книги Оксаны Забужко "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий" (19 место) и "Полевые исследования украинского секса" (12-е), а также "Издательский союз Просвита", издала полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах (13-е).
Иван Малкович, Владимир Вятрович, Андрей Кокотюха и Вахтанг Кипиани позируют для фотографов / Фото: Виктор Чеботарьев
"30 знаковых книг нашей Независимости":
полный список
- "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", Вахтанг Кипиани (Vivat)
- "Триста поезий", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Записки украинского сумасшедшего", Лина Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Черный ворон" Василий Шкляр ("Клуб семейного досуга")
- "Азбука", Иван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Украина: История", Орест Субтельный ("Лыбидь")
- "Сладкая Даруся", Мария Матиос ("Пирамида")
- "Ворошиловград", Сергей Жадан ("Фолио")
- "Век Якова", Владимир Лис ("Клуб семейного досуга")
- "Ukrainer. Страна изнутри", Богдан Логвиненко ("Издательство Старого Льва")
- "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")
- "Полевые исследования украинского секса", Оксана Забужко ("Согласие")
- Полное собрание сочинений Василия Стуса в 6 томах
- "Интернат", Сергей Жадан (Meridian Czernowitz)
- Собрание сочинений Леси Украинки в 14 томах
- "Украина. История с грифом "Секретно", Владимир Вятрович ("Клуб семейного досуга")
- "Доця", Тамара Гориха Зерна ("Белка")
- Полное собрание сочинений Тараса Шевченко ("Научная мысль")
- "Notre Dame d'ukraine: Украинка в конфликте мифологий", Оксана Забужко ("Факт")
- "Феликс Австрия", София Андрухович ( "Издательство Старого Льва")
- "Танго смерти", Юрий Винничук ("Фолио")
- "Гамлет, или Феномен датского кацапизма", Лесь Подервянский ("Фолио")
- "Иловайск", Евгений Положий ("Фолио")
- "Летопись", Самойло Величко ("Клио")
- "Врата Европы", Сергей Плохий ("Клуб семейного досуга")
- "Село не люди" Люко Дашвар ("Клуб семейного досуга")
- "Украинки в Гулаге. Выжить значит победить", Оксана Кись (Институт народоведения НАН)
- "Червоный", Андрей Кокотюха ("Клуб семейного досуга")
- "Очерк истории Украины. Формирование модерной нации XIX-XX века", Ярослав Грицак ("Генеза")
- "Московиада", Юрий Андрухович ("Лилея-НВ")
Церемония объявления топ-30 книг / Фото: Виктор Чеботарьев
Читайте украинские книги украинских авторов
Лично я абсолютно согласен с таким топ-30. Подобные конкурсы крайне весомые для продвижения чтения. Они фокусируют внимание на украинской книге, украинских авторах. Хочу верить, что большинство из списка 30-ти войдут в план обязательного прочтения каждым украинцем. Потому что знакомство с ними однозначно даст толчок читать украинскую книгу украинского автора еще больше, – прокомментировал итоги голосования министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Мы впервые проводим такую амбициозную и масштабную акцию, направленную на определение наиболее знаковых книг нашей Независимости, – сказала после объявления результатов проекта директор Украинского института книги Александра Коваль. – Для нас очень важно отметить издания, которые получили мощный общественный резонанс и внесли вклад в формирование национальной идентичности".
Александра Коваль и Андрей Кокотюха / Фото: Виктор Чеботарьев
Руководительница УИК добавила:
Настоящим событием является то, что голосами многих украинцев в топ-30 попали три полных издания произведений наших классиков: Василия Стуса (1994 года) – на 13 месте, Леси Украинки (2021) – на 15-м и Тараса Шевченко (2001) – на 18-ом. Результаты голосования свидетельствуют о зрелости выбора украинцев, принявших участие в голосовании и о том, что хорошие книги объединяют страну. Будем развивать эту акцию в последующие годы.
"30 знаковых книг нашей Независимости": итоги – смотрите видео
Как происходило определение знаковых книг?
Организаторы так определили цель проекта "30 знаковых книг нашей Независимости" – отметить самые масштабные достижения украинской нации за историю ее независимости и переосмыслить украинскую литературу и книжный опыт независимой Украины.
Длинный список из 100 наименований знаковых книг сформировали эксперты книгоиздательской отрасли, литературоведы, переводчики, историки литературы вместе с УИК. Среди экспертов, принявших участие в формировании списка, – Тамара Гундорова, Татьяна Трофименко, Ростислав Семкив, Николай Рябчук, София Челяк, Ростислав Мельников, Дарья Бадьер, Елена Гусейнова, Таня Стус, Мирослава Прихода, Богдана Неборак, Ярослава Стриха, Ольга Герасимьюк и другие.
Иван Малкович / Фото: Виктор Чеботарьев
В длинный список попали те издания, которые вызвали общественный резонанс, способствовали пониманию истории Украины, создавали национальную идентичность, объединяли всю Украину и формировали имидж страны за рубежом благодаря высокому качеству и актуальности. Особенностью списка стало то, что в него вошли художественные, научно-популярные и детские издания.
На втором, финальном этапе голосования все желающие украинцы могли выбрать из длинного списка произвольное количество книг – от 1 до 30-ти и проголосовать за них как за знаковые книги нашей Независимости.