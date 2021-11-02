Найбільше голосів набрали видання Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" – 9535, "Триста поезій" та "Записки українського самашедшого" Ліни Костенко – 8233 та 8086 голосів відповідно. Наступні в списку – "Чорний ворон" Василя Шкляра – 6732 і "Абетка" Івана Малковича – 6343.

Зірки говорять Читати – це круто! – інтерв'ю з фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею

Від деяких видавництв у список знакових потрапили відразу кілька книжок: шість із них вийшли у видавництві "Клуб сімейного дозвілля", чотири – в "А-ба-ба-га-ла-ма-га", чотири – у "Фоліо" та дві – у "Видавництві Старого Лева". Деякі з видавництв, чиї книжки стали знаковими за роки незалежності України, припинили свою діяльність, зокрема "Факт" і "Згода", які видали книжки Оксани Забужко "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" (19 місце) і "Польові дослідження з українського сексу" (12-те), а також "Видавнича спілка Просвіта", що видала повне зібрання творів Василя Стуса у 6 томах (13-те).



Іван Малкович, Володимир В'ятрович, Андрій Кокотюха та Вахтанг Кіпіані позують для фотографів / Фото: Віктор Чеботар'єв

"30 знакових книжок нашої Незалежності":

повний список

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані (Vivat) "Триста поезій", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Записки українського самашедшого", Ліна Костенко ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Чорний ворон", Василь Шкляр ("Клуб сімейного дозвілля") "Абетка", Іван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Україна: Історія", Орест Субтельний ("Либідь") "Солодка Даруся", Марія Матіос ("Піраміда") "Ворошиловград", Сергій Жадан ("Фоліо") "Століття Якова", Володимир Лис ("Клуб сімейного дозвілля") "Ukrainer. Країна з середини", Богдан Логвиненко ("Видавництво Старого Лева") "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана", ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") "Польові дослідження українського сексу", Оксана Забужко ("Згода") Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах "Інтернат", Сергій Жадан (Meridian Czernowitz) Зібрання творів Лесі Українки у 14 томах "Україна. Історія з грифом "Секретно", Володимир В'ятрович ("Клуб сімейного дозвілля") "Доця", Тамара Горіха Зерня ("Білка") Повне зібрання творів Тараса Шевченка ("Наукова думка") "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій", Оксана Забужко ("Факт") "Фелікс Австрія", Софія Андрухович ( "Видавництво Старого Лева") "Танго смерті", Юрій Винничук ("Фоліо") "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму", Лесь Подерв’янський ("Фоліо") "Іловайськ", Євген Положій ("Фоліо") "Літопис", Самійло Величко ("Кліо") "Брама Європи", Сергій Плохій ("Клуб сімейного дозвілля") "Село не люди", Люко Дашвар ("Клуб сімейного дозвілля") "Українки в Гулагу. Вижити значить перемогти", Оксана Кісь (Інститут народознавства НАН) "Червоний", Андрій Кокотюха ("Клуб сімейного дозвілля") "Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття", Ярослав Грицак ("Генеза") "Московіада", Юрій Андрухович ("Лілея-НВ")



Церемонія оголошення топ-30 книг / Фото: Віктор Чеботар'єв

Читайте українські книги українських авторів

Особисто я абсолютно погоджуюсь з таким топ-30. Подібні конкурси вкрай вагомі для промоції читання. Вони фокусують увагу на українській книзі, українських авторах. Хочу вірити, що більшість зі списку 30-ти увійдуть до плану обов’язкового прочитання кожним українцем. Бо знайомство з ними однозначно дасть поштовх читати українську книгу українського автора ще більше, – прокоментував підсумки голосування міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми вперше проводимо таку амбітну та масштабну акцію, спрямовану на визначення найбільш знакових книжок нашої Незалежності, – сказала після оголошення результатів проєкту директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. – Для нас дуже важливо відзначити видання, що здобули потужний суспільний резонанс та зробили внесок у формування національної ідентичності".



Олександра Коваль і Андрій Кокотюха / Фото: Віктор Чеботар'єв

Керівниця УІК додала:

Справжньою подією є те, що голосами багатьох українців у топ-30 потрапили три повні видання творів наших класиків: Василя Стуса (1994 року) – на 13 місці, Лесі Українки (2021) – на 15-му і Тараса Шевченка (2001) – на 18-му. Результати голосування свідчать про зрілість вибору українців, що взяли участь у голосуванні і про те, що хороші книжки об’єднують країну. Будемо розвивати цю акцію в наступні роки.

"30 знакових книжок нашої Незалежності": підсумки – дивіться відео

Як відбувалося визначення знакових книжок?

Організатори так визначили мету проєкту "30 знакових книжок нашої Незалежності" – відзначити наймасштабніші здобутки української нації за історію її незалежності та переосмислити українську літературу й книжковий досвід незалежної України.

Довгий список зі 100 найменувань знакових книжок сформували експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі, історики літератури разом з УІК. Серед експертів, що взяли участь у формуванні списку, – Тамара Гундорова, Тетяна Трофименко, Ростислав Семків, Микола Рябчук, Софія Челяк, Ростислав Мельників, Дар’я Бадьйор, Олена Гусейнова, Таня Стус, Мирослава Прихода, Богдана Неборак, Ярослава Стріха, Ольга Герасим’юк та інші.



Іван Малкович / Фото: Віктор Чеботар'єв

У довгий список потрапили ті видання, що викликали суспільний резонанс, сприяли розумінню історії України, створювали національну ідентичність, об’єднували всю Україну та формували імідж країни за кордоном завдяки високій якості та актуальності. Особливістю списку стало те, що до нього увійшли художні, науково-популярні та дитячі видання.

На другому, фінальному етапі голосування всі охочі українці могли вибрати із довгого списку довільну кількість книжок – від 1 до 30-ти та проголосувати за них як за знакові книжки нашої Незалежності.

До теми Як українському письменнику стати світовим брендом