О важности подобных проектов, особенностях чтения в Украине, книжной индустрии и литературных брендах с 24 каналом своими мыслями поделился Богдан Тихолоз – известный литературовед и публицист, председатель жюри конкурса Best Book Award и директор Дома Ивана Франко.

Богдан, вы голосовали за 30 знаковых книг нашей Независимости?

Да, я принял участие в голосовании, потому что имею большое уважение и интерес к инициативам Украинского института книги – главного организатора мероприятия.

В целом считаю, что УИК – очень важная культурная институция, формирующая политику в этой области, а если шире – украинского человека будущего. Какие книги нас формировали – вопрос не только ретроспективы, но и перспективы. Определить, что является каноном украинской книжной независимости, – значит заложить ориентиры на будущее.

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Если не секрет, каким книгам вы отдали свой голос и почему?

Нет смысла перечислять все выбранные мной книги. Но сразу отмечу: 30 позиций – это мало, мне было тесно в этом списке. Выбирая издание из сотни предложенных экспертами я руководствовался не только субъективными предпочтениями, но и стремлением наиболее полно, максимально разножанрово отразить новый литературный канон – как художественного письма (фикшн), так и документального, фактологического (нонфикшн).

В моем персональном выборе, в моем, так сказать, книжном меню есть детские книги, например "Азбука" Малковича и "Джуры" Рутковского. Есть большой корпус исторических трудов, очень важных для понимания нашей идентичности, – в диапазоне от Субтельного через Грицака и Плохия до Вятровича. Есть образцы современной и классической художественной литературы. Считаю, что издание полных собраний классиков – это тоже веховой признак Независимости. Жаль, что таких собраний было издано мало, но среди них произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки, Василия Стуса – фундамент нашей национальной культурной идентичности.

В моем списке – поэзия, проза, научная литература. Уверен: литература сильна, когда полна, когда развивается в разных жанрах.

Также важно понимать, что каждый конкурс – это игра, любой рейтинг – условный. Человек – это "хомо люденс", через игру он осваивает мир.



Богдан Тихолоз выступает в доме Франко / Фото: дом Франко-Franko House

Как в целом оцениваете идею проекта "30 знаковых книг нашей независимости"?

Замысел Украинского института книги – своевременный и благородный. Любые юбилеи имеют смысл, если побуждают не просто к празднованию, а к осмыслению и переосмыслению опыта. 30-летие Независимости – не только праздник, но и повод для промежуточных итогов и формирования ориентиров на будущее.

Проект "30 знаковых книг нашей Независимости" собрал большую аудиторию, и его результаты будут значимыми. Но любой конкурс – и этот, и Best Book Award, который я координирую последние годы как председатель жюри, – является релятивным, является перекрестком различных субъективностей. Поэтому его результаты нельзя воспринимать как жесткий канон на века. Любой выбор характеризует конкретное историческое мгновение, сообщество. Мы выбираем что-то значимое для нас в конкретном времени и пространстве. Стоит осознавать эту условность.

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Способны ли такие проекты, как "30 знаковых книг нашей Независимости" или Best Book Award, "раздуть" у украинцев интерес к книгам?

Они важны и нужны, но, чтобы "раздуть", как вы говорите, интерес, их самих – мало. Подобные меры могут очертить приоритеты, но вряд ли человек, увидев перечень 30 знаковых книг, сразу бросится их все подряд читать и влюбится в украинскую литературу.

Когда речь идет об интересе к книге в целом и к украинской книге в частности, имеем большую, комплексную проблему. И решение ее должно стать одним из приоритетов государственной политики.

Что нужно, чтобы был интерес к книгам и чтению? Прежде всего, как можно больше качественных книг – как по контенту, так и по оформлению. Главными игроками на этом поле являются авторы и издатели, но без государственной поддержки книгоиздания, а также без продвижения литературы и чтения успеха мы не дождемся.

В последнее время из-за пандемии коронавируса и карантина многие издатели, к сожалению, стали издавать меньше авторов и меньшими тиражами. Поэтому, чтобы было больше качественных книг, государство должно серьезно способствовать их появлению.

Кроме наличия качественной литературы должна быть высокая культура чтения в обществе. Она формируется не быстро, а на протяжении десятилетий, пока меняются поколения.



Странствующая выставка Franko from A to Z / Фото: Сityofliterature

И как формируется культура чтения?

Я бы выделил три уровня.

Первый – семейное чтение. Здесь важно, присутствует ли вообще книга в украинских семьях, а дальше – как родители или родные и близкие читают с детьми. Чтение в семье должно стать престижным, чтобы взрослые понимали, что нельзя вырастить успешное поколение, если дома нет книг, если папа и мама не читают.

Второй уровень – школьное чтение. Оно часто – хрестоматийное, принудительное, из-под палки. Поэтому надо не только реформировать школьную программу и изменить набор произведений для изучения, но и пересмотреть подход к чтению в школе. Причем не только литературы, потому что чтение касается и многих других дисциплин.

Важные условия эффективного школьного чтения – свобода выбора для учащихся и пример педагогов. Грубо говоря, учитель или директор школы, которые сами мало читают, не смогут привить любовь к книге своим воспитанникам, которые наблюдают за педагогами и подражают им. Не способствует формированию культуры чтения и школьная библиотека, где некомфортно или холодно, где нельзя брать книги с некоторых полок. (Такое у нас часто бывает.)

Третий уровень – университетское (скажем так) и профессиональное чтение. Здесь мы тоже должны понимать, что применять в высшем образовании учебные подходы с ХХ века сейчас можно лишь ограниченно. Надо искать новые, современные подходы. Мы живем в эпоху большой цифры, в эпоху диджитализации. Это новая цивилизация. Она не нивелирует значение чтения, наоборот – усиливает его. Информация сейчас поступает из разных каналов, в разных формах, и сама книга стала разноформатной... Но культура чтения в вузах и на производстве остается очень важной для формирования национальной читательской культуры в целом.

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В свое время немалый резонанс вызвал ваш призыв к студентам: кто не откажется от российских соцсетей и почтовиков, на лекции/семинары/зачеты/экзамены к вам может не приходить. Прозвучало это вроде бы шутливо, но с серьезным подтекстом: нельзя пользоваться интернет-ресурсами врага во время войны. И вы впоследствии отметили, что студенты положительно отреагировали на ваши слова. Может, стоит устроить что-то подобное-креативно-воспитательное, чтобы студенты больше читали украинские книги?

Эта история случилась до того, как российские ресурсы запретили на государственном уровне. Я уже тогда знал случаи, как против людей, находившихся в зоне боевых действий или в прифронтовой зоне, использовались данные их персональных аккаунтов в соцсетях и поштовиках. Это было очень опасно.

Поэтому я полушутя-полусерьезно запретил студентам присылать мне работы или выполненные задания из почтовых ящиков на доменах ".ru". Впоследствии увидел, что студенты восприняли мое требование адекватно. А через некоторое время запрет российских ресурсов в Украине стал частью государственной информационной политики. Итак, мои действия были правильными и, можно сказать, вовсе не шуткой. Потому что в каждой шутке есть лишь доля шутки. В таких ситуациях речь идет об информационной гигиене, а если смотреть шире – об информационной безопасности в целом.

Можно ли что-то подобное сделать, чтобы студенты стали больше читать? Непростой вопрос... Недостаточно призывать: "Дорогие студенты, читайте! Это круто!" Этого мало. Мы имеем дело со скептическим поколением. (Что, в принципе, нормально: молодежь должна подвергать сомнению канонические истины.) Поэтому нужны не какие-то разовые акции, а широкий комплекс мер, цель которых – сделать чтение интересным и престижным для молодежи.



Богдан Тихолоз в "окружении книг" в "Книжном Льве" / Фото: Ustyna Hladysh

Задача, надо признать, непростая…

Да, но решаемая. У меня есть несколько мнений по этому поводу.

Во-первых, студентам надо дать свободу выбора. Они должны читать не только канонические тексты, но и то, что им по вкусу. И они должны формировать собственные каноны. Наивно надеяться, что список рекомендуемой литературы решит проблему чтения. Надо формировать списки книг после обсуждений и дискуссий со студентами, учитывая, что для них интересно и актуально. И надо понимать, что литература давно минувших эпох говорит к студентам меньше, чем современная. Итак, стоит делать акцент на современных резонансных произведениях.

Во-вторых, нужна персонализация в подходе к украинской и мировой классике вместо ритуализации. Что имею в виду? У нас подход к писательству и писателям часто ритуализирован. Мы их воспринимаем как объекты культа, поклонения и реализуем свое уважение к ним через формальные, обрядовые действа: празднуем юбилеи, возлагаем цветы к памятникам, проводим творческие вечера. Такие мероприятия не популярны среди молодежи. Когда же мы говорим о своих великих предшественниках, как о живых людях, когда видим в них личностей и формируем к ним свое, личное отношение, как к родственникам или знакомым, как к современникам, – тогда мы действительно приближаемся к классическому наследию и реанимируем его из исторического забвения. Очень важно, чтобы литература представала перед студентами не большим кладбищем, а живыми людьми для живых людей. Это принципиальный момент.

В-третьих, литература – без табу. Не должно быть запретных тем, имен или периодов. Время цензуры прошло, проблемы нельзя замалчивать – о них надо говорить.

Недавно стал свидетелем одного обсуждения: можно ли давать студентам такие темы для исследований, как образ проститутки в украинской литературе или проблема алкоголизма. Это же вроде бы некорректно, будто мы бросаем тень на наше писательство... Но на самом деле мы нарушаем острые социальные проблемы. Пока у нас будут накладывать табу, пока будет существовать псевдоцнотливое отношение к наследству, до тех пор литература будет неинтересной. Говорить надо обо всем, исследовать надо все... Как? Это вопрос качества, метода и уровня мастерства.

В-четвертых, надо понимать, что литература – это не только красное писательство. Литература – это целый мир, в котором есть фикшн и нонфикшн, есть литература фактов и воображения. Когда мы говорим о популярности чтения среди студентов, должны учитывать, что у них на полочках есть и художественная, и документальная литература. Поэтому не надо создавать искусственные границы и сводить все лишь к поэзии или художественной прозе.

Советы для вас Как начать читать больше

Пятый пункт – интерактивность и партисипация. Книга нас затрагивает, если мы находим в ней себя, когда взаимодействуем с текстом, становимся участниками событий, вместе с автором творим смыслы, что, в конце концов, и является целью литературы. Один из самых простых методов – проектный. Это сообществление текстов микрогруппами, которые ищут важные темы и выдают в результате совместных действий собственный продукт.

Проектный менеджмент в литературе и литературоведении – очень важен. Надо понимать, что литература – это не только развлечение. Литература – это часть культуры, культурной индустрии. Поэтому навыки проектного менеджмента очень нужны.

Шестой момент – мультимедийность и интермедийность. Мультимедийность в изучении литературы толкуется у нас преимущественно упрощенно и механистически. Если учитель использует пойнт-презентацию или видео – это мультимедийность. Между тем на первое место в популяризации чтения следует вывести принцип интермедийности, то есть взаимодействия медиа. Коммуникационные методы, стратегии должны прорастать друг в друга. Так, поэтический текст может стать песней, причем в необычном (скажем, в оперном формате, роман – фильмом и ожить на экране, театральное представление – синтетическим действом на пересечении разных искусств). Мы уже имеем проекты актуального искусства по литературным мотивам. В доме Франко реализуется целый ряд таких инициатив под названием Franko Laboratorium. Это выставки современного искусства, в которых сочетаются различные формы и жанры, литературные тексты передаются средствами других искусств.

Интермедийность является очень перспективной формой прорастания литературы в другие сферы культуры. И сегодня она уже вызывает значительный интерес.



Книга Богдана и Наталии Тихолоз "Франко от А до Я"

У вас большой преподавательский опыт. Скажите, какое у украинской молодежи отношение к книгам и чтению?

Молодежь читает! Противоположный стереотип, по моим наблюдениям, не соответствует действительности. Не скажу про всю молодежь, но та, что получает образование в университетах, читает. Другое дело, что читает часто не то, что требуют преподаватели, а то, что выбирает себе сама. И это здорово!

Надо учитывать, что меняются форматы чтения. Я не говорю о вебсерфинге – скольжении по поверхности текста. Я имею в виду электронные издания, которые сейчас серьезно конкурируют с печатными. Хотя, по моим наблюдениям, студенты больше любят все-таки бумажные книги – несмотря на то, что имеют смартфоны и планшеты. Пока речь идет о наслаждении от чтения, это прекрасное изобретение – бумажная книга – не уйдет в небытие. Конечно, определенную литературу, например учебную или справочную, удобнее иметь в электронном виде. Но хорошие художественные книги, тем более детские, и дальше будут существовать в бумажном формате.

Интересно, а как вообще менялось отношение нашей молодежи к чтению, скажем, последние 10 – 15 лет?

Оно меняется постоянно. Потому что постоянно появляются новые имена, новые произведения... Студенты читают то, что является резонансным, о хотят дискутировать, высказывать свое мнение. Они читают как для обучения, так и для развлечения, читают как украинскую литературу, так и зарубежную. Но будем откровенны: зарубежная литература сейчас престижнее. И тут дело не в качестве текстов, а в литературных брендах, которые творит мировая книжная индустрия.

Скажем, ни один украинский писатель не может сегодня соревноваться по тиражам, например, с Нилом Гейманом или Стивеном Кингом. Но это не значит, что у нас нет своих Гейманов или Кингов. Это значит, что мы еще не наработали мощную индустрию. Вопрос не только в таланте – вопрос в продвижении. Он – очень-очень важен! Читающая молодежь всегда контркультурна, в оппозиции к старшим поколениям. То, что идет из школьных хрестоматий, вызывает у нее скепсис. С другой стороны, молодежь следит за актуальными трендами. Поэтому, обсуждая статус книги в обществе, не забывайте о маркетинговых, промо моментах.

Раз уж мы заговорили о брендах... В общем интервью с женой Натальей вы сказали: "Мы стремимся превратить имя Ивана Франко в бренд мирового значения". А кого из украинских художников уже можно считать таким брендом? Тараса Шевченко? Лесю Украинку? Может ли им стать кто-то из современных украинских писателей?

Под брендом мы понимаем узнаваемое имя. Не просто известное, а, простите, продаваемое. Имя, которое представляет культурную идентичность и одновременно является коммерческим продуктом. Художников комериализуют во многих странах. Так сделали, например, австрийцы с Моцартом и Климтом. И в этом нет ничего плохого. Важно, чтобы бренд был не только для "внутреннего потребления", а презентовал нацию в мире.

Среди украинской литературы статусу бренда больше всего соответствует Тарас Шевченко. Он является символом нашей национальной идентичности. В то же время, учитывая его продвижение за рубежом, должны признать: Шевченко является скорее общим знаменателем для украинских сообществ, чем читаемым и понятным для наших зарубежных друзей. Те же Иван Франко, Леся Украинка, Григорий Сковорода или Василий Стус – это писатели, хорошо известные в украинском контексте, но за рубежом их знают, а значит, выдают и продают недостаточно.

Брендмейкерство – это процесс, за которым стоят мощная культурная индустрия и государственная политика. Если мы хотим, чтобы Украина в мире ассоциировалась не только с Чернобылем или успехами в боксе и футболе, но и с достижениями на культурной ниве, то должны работать с известными художниками активно и системно. Имею в виду разноаспектную работу – начиная с музеев, продолжая книжной, сувенирной продукцией, концертами и заканчивая экскурсионными маршрутами, причем не только с культурно-просветительским акцентом, но и, например, гастрономическим. Словом, работы – непочатый край!

Может ли кто-то из современных украинских писателей стать брендом? Скажу так: многие могут, если отнесутся к себе как к бренду. Мы уже имеем ряд узнаваемых за рубежом имен: Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан, Тарас Прохасько, Наталка Сняданко, Юрий Винничук... Перечень можно продолжать. Но о полноформатном выходе на мировую арену речь пока не идет. Это лишь первые шаги. Я очень хотел бы, чтобы украинские писатели, в том числе современные, на равных конкурировали на мировом культурном рынке с коллегами и наша литература наконец стала одним из брендов национальной идентичности.

Пространство для творчества / Фото: Solomia Rybotytska

У вас есть свой топ книг современных украинских авторов, которые, по вашему мнению, должен прочитать каждый наш соотечественник?

Как-то Гарольд Блум – глубокий критик, автор "западных канонов" – сказал: без канонов мы перестали бы мыслить. Итак, формирование различных списков, рекомендательных перечней, рейтингов – важный процесс. Культура является выборочной: мы не готовы читать все, мы тратим время только на "сливки".

Да, у меня есть свой список любимых авторов и произведений, но он – не статичен, он постоянно меняется. Появляются новые имена, а что-то, что было очень важным в определенный период, уходит в тень.

Но есть вещи неизменные. Из современных украинских авторов, которые ко мне больше всего говорят, это – Тарас Прохасько. Среди авторов нашего времени, кого уже физически нет с нами, отметил бы Григория Чубая и Олега Лишегу.

Какую украинскую книгу вы прочитали недавно или, может, читаете сейчас?

Я постоянно читаю, потому что это – часть моей профессии и способ держаться на уровне профи. Специалист, не читающий нового, и не только в своей сфере, рискует деградировать. А я бы этого не хотел.

Обычно я читаю одновременно несколько книг разных жанров. Это мне не мешает, наоборот – помогает, потому что я улавливаю какие-то переклички, неожиданные аналогии. Меня это обогащает.

Среди недавно прочитанного – "Дед Иванчик" Петра Шекерика-Доникива, роман в переводе Ивана Андрусяка с гуцульского диалекта на современный украинский, и сочинение Любы-Параскевы Стрынадюк "У нас, гуцулов", которую посоветовал мне дорогой кум Даниил Ильницкий. То есть параллельно я постигал два гуцульских текста: классическое проявление у Шекерика-Доникива и модерный у Стринадюк.

Что касается нонфикшн, то из последнего очень хорошо мне "зашел" тревелог Андрея Любки "В поисках варваров" – о его литературном путешествии по Балканам. Я люблю Балканы, люблю с ними путешествовать, поэтому мне был интересен чужой опыт, и я даже написал большой отзыв о книге... Андрей – большой молодец, что в жанре, который не является самым популярным в украинской литературе, сделал красивый, легкий для чтения и поучительный (в хорошем смысле) текст.

Сейчас читаю Владимира Вятровича "Заметки с кухни переписывания истории". Очень интересная книга, рожденная из разных текстов – разновременных, разножанровых и очень интерактивных, потому что многое появилось из соцсетей, чувствуется диалогизм. Вятрович – активный общественный и политический деятель, очень плодовитый автор, который чутко реагирует на исторические темы, но осмысливает их в контексте современности.

Ценный подарок получил я от издателя Александра Савчука (за что очень ему спасибо.) – качественное академическое переиздание мемуаров Юрия Шереха (Шевелева) "Я – меня – мне... (и кругом)". Этот двухтомник – об общественных, политических и культурных процессах в Украине и Европе глазами одного из выдающихся интеллектуалов ХХ века. Фундаментальный текст, без которого невозможно понять интеллектуальную атмосферу той эпохи.

Чтобы вы сказали нашим читателям, так сказать, "вместо эпилога"?

Как я уже замечал, я много читаю. Что и другим советую! Потому что читать – интересно. Ибо чтение делает нас людьми. Делает лучше, умнее, сильнее. А нечитание отупляет и ощутимо ухудшает качество жизни. Поэтому будем читать и жить качественно!

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