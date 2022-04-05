Хорошие новости: Airbnb не будет давать людям из РФ и Беларуси возможности бронировать жилье

Для россиян и белорусов поездки не скоро станут доступным удовольствием. Кроме того, оккупанты, начавшие кровавую войну, будут вынуждены преодолевать целый ряд трудностей.

Сервис для бронирования жилья Airbnb решил присоединиться к санкциям против российских оккупантов и их муртадов из Беларуси. Начало кровавой войны и бесчеловечные преступления дорого обойдутся всем гражданам агрессоров.

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Санкции от Airbnb

Airbnb заблокировал всем пользователям из России и Беларуси возможность бронировать жилье на сайте. Кроме того, сервис закрыл возможность снять жилье в этих странах.

Для Airbnb Россия и Беларусь стали частями мира, которых просто не существует. Будем верить, что в ближайшем будущем это утверждение можно будет применить к любым сферам и услугам.

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