Сервіс для бронювання житла Airbnb вирішив долучитися до санкцій проти російських окупантів та їхніх посіпак з Білорусі. Розв'язання кривавої війни та нелюдські злочини дорого обійдуться усім громадянам країн-агресорок.

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Санкції від Airbnb

Airbnb заблокував усім користувачам з Росії та Білорусі можливість бронювати житло на сайті. Окрім того, сервіс закрив можливість винайняти помешкання у цих країнах.

Для Airbnb Росія та Білорусь стали частинами світу, яких просто не існує. Будемо вірити, що в найближчому майбутньому це твердження можна буде застосувати до будь-яких сфер та послуг.

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