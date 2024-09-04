Хорошие новости: как будут отключать свет в Украине 5 сентября

В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергосистеме. В Укрэнерго рассказали, как будут действовать графики отключения 5 сентября.

Так, украинцев ожидают приятные новости, ведь отключений электроэнергии должно быть меньше. Однако, к сожалению, полностью избежать ограничений не удастся.

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Отключение света в Украине

Завтра, 5 сентября, во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений,

– пишет Укрэнерго.

Кроме этого, в компании отметили, что питание критической инфраструктуры не ограничивается.

В то же время в объемах применения ограничений возможны изменения. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях.

Как узнать свою группу отключений Свою группу отключений во Львове за несколько кликов можно узнать на сайте облэнерго.

Обратите внимание! Иногда время включения во время плановых отключений может задерживаться. Ведь на многих энергообъектах отключения и включения работники выполняют вручную, и бригаде может потребоваться дополнительное время.