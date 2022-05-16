"Хорошие россияне" могут принести Украине пользу только в единственном случае

Что такое "хорошие россияне" и как их правильно употреблять. Помню, 21 апреля 2021 года я у себя разместил такую конспективную заметку.

Хроники российского упадка

"Что потеряет РФ, если и дальше будет продолжать свою агрессивную политику, то есть – не освободит оккупированные территории Крыма и Донбасса и снова будет угрожать на своих границах Украине и остальному миру?"

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Ответ на этот вопрос дает, в частности, исследование российского учреждения "Фонд "Либеральная миссия" с довольно красноречивым названием "Застой-2". Последствия, риски и альтернативы для российской экономики". У этого документа – 12 соавторов, в том числе широко известные в узких кругах Сергей Алексашенко, Константин Сонин и Сергей Гуриев. Базовые положения этого документа на 82 страницах.

Если в промежутке 2021 – 2030 годов экономика мира, по прогнозу МВФ, в среднем будет расти на 4,4% ежегодно, то экономика РФ в частности – лишь на 2,2% ежегодно (это и так довольно оптимистический показатель, авторы исследования делают поправку, что средний рост экономики РФ в этом временном промежутке может быть вообще только 1,5%).

В промежутке 2011 – 2015 годов РФ получила 1,6 триллиона долларов доходов от экспорта нефти и газа, а вот в промежутке 2015 – 2021 годов – уже только 1 триллион долларов. Поскольку в мире спрос на "традиционные" энергоресурсы падает, то и уровень доходов РФ от экспорта углеводородов также упадет минимум на 25%, и то – это в лучшем для россиян случае.

И самая большая проблема – из экономики РФ до критических показателей "вымывается" квалифицированная рабочая сила, способная освоить хоть какие-то сложные технологии в машиностроении и других секторах человеческой деятельности.

Для большей фрустрации россиян даже в той же Турции экономика будет расти, по прогнозу МВФ, в среднем на 3,8% ежегодно.

Хотя истинной причиной экономического роста РФ в "откормленных 2000-х" был не рост мировых цен на энергоресурсы, а резкий приток в экономику 7 миллионов новых работников "послесоветской формации", которые имели лучшую культуру труда, а 10% из них имели высшее образование.

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Провальная стратегия

Авторы этого исследования предлагают такой набор решений: РФ должен "отказаться от политики автаркии и противостояния с Западом", что в переводе на украинский политический лексикон собственно и значит – убраться с оккупированных территорий нашего государства и вообще отказаться от военных и "гибридных" операций на Евразийском континенте".

Как видим, прошло больше года, но эта писанина от российских либералов никак не отразилась на векторе принятия решений в самой РФ, даже в оборонно-промышленном комплексе. Например, было сообщение, что из-за санкций Запада у рашистов "легло" производство зенитно-ракетных комплексов "Бук". И работникам завода-производителя поставили нехитрый выбор – либо увольняться, либо идти воевать против Украины в должности оператора зенитно-ракетного комплекса за 50 тысяч рублей в месяц.

Вот эту ретроспективу я к чему веду. Есть у нас хорошие люди, которые уже задумываются над вопросом "стоит ли привлекать "хороших россиян" к журналистике и восстановлению экономики в послевоенной Украине?".

Я лично предпочитаю на этот вопрос отвечать так – "хорошие россияне" оказались неспособными сделать что-нибудь, чтобы остановить агрессию Кремля против Украины, чем показали свою профнепригодность в практической работе.

А если начнем опускаться на "индивидуальный" уровень, то покажется еще более неприятная картина. Например, российская "Высшая школа экономики" имела славу "либерального учреждения". Но ведь именно это учреждение вообще написало для правительства РФ стратегию подрыва продовольственной безопасности в мире (еще в далеком 2019 году), которую сейчас воплощает Патрушев-младший.

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"Хорошие россияне" заканчиваются там, где начинается Украина

Одну известную максиму можно переформулировать следующим образом: мышление российского либерала обычно заканчивается на украинском вопросе.

Например, упомянутый выше Сонин у себя на фейсбуке как-то задал вопрос, что бездарно профуканная оккупантами бронетехника на переправе Северского Донца – это бездумная потеря десятков миллионов долларов налогоплательщиков в РФ.

Возможно, он правильно задал вопрос с точки зрения методологии русской либеральной мысли. Но этой же методологии ему не хватило, чтобы поставить вопрос шире в рамках того же формата мышления – десятки миллионов долларов налогоплательщиков в РФ используются, чтобы нанести разрушения в Украине на миллионы и миллиарды долларов, а унесенные рашистами жизни украинцев – вообще бесценные.

Понимаю – возможно, и хорошие россияне вызывают желание всех их там залить хлоркой. Но я думаю, что этот контингент можно использовать в более конструктивных целях.

Поскольку у них мышление ограничено Россией, пусть сидят и занимаются подрывной деятельностью в интересах национальной безопасности Украины. Тем более, что "говорящая" через ютуб в РФ – это не только форма "внутренней эмиграции", но также вырожденный формат "политического активизма".

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