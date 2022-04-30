Хороших сценариев для власти России нет, – эксперт о мобилизации россиян

Многие британские аналитики сделали свои предположения относительно возможных сценариев развития войны в Украине. Один из таких сценариев подразумевает объявление массовой мобилизации в России 9 мая.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований. Он также добавил, что второй сценарий предполагает какую-то победу российской армии, которой мы не наблюдаем.

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Россия не хочет прекращать войну, а ресурсы живой силы и техники заканчиваются. Соответственно, аналитики предположили, что россиянам нужно объявить мобилизацию. Отсюда и информация о Путине, который может объявить всеобщую мобилизацию населения, объясняет Мусиенко.

Даже если Путин объявит мобилизацию, это Украине не приговор. Россия пыталась собрать 60 тысяч резервистов для наступления на востоке. Нет там и близко такого количества, по разным оценкам – 20% удалось "наскребти",

– убеждает эксперт.

Изменит ли мобилизация в России ситуацию на поле боя

Мусиенко отмечает, если по словам России она "освободила" Мариуполь и на фронте неизвестно какие успехи, для чего ей нужно объявлять военное положение и мобилизацию. Такие действия "обнажают" большую ложь, которую насаждала в головы россиян пропаганда.

"Также будут появляться вопросы относительно больших потерь в войске захватчиков. Если армии нужно пополнение, то что же тогда происходит. Это приведет к социально-экономическому напряжению, поэтому можно прийти к выводу, что мобилизованные не способны создать большой перелом на поле боя, а их только будут бросать как пушечное мясо", – утверждает Мусиенко.

Напомним, что в СМИ начала появляться информация, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Но следует понять, что для этого нужно вводить на территории России военное положение.

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