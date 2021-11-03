Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. По его словам, Резников может развивать стратегическое сотрудничество с другими странами.

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"Он является профессиональным юристом, и он является хорошим коммуникатором с нашими западными партнерами. Понимаем, что главной его задачей будет выполнение оборонных заказов. Это то, за что критиковали Андрея Тарана", – сказал политолог.

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Петренко отметил, что сейчас важно не забывать о сотрудничестве Украины со стратегическими партнерами. В частности, наполнить содержанием оборонное соглашение с Соединенными Штатами Америки, которое подписали по результатам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также развивать стратегическое сотрудничество с Великобританией, Турцией. Для этого нужен человек, который будет чувствовать себя свободно, который будет уметь убеждать и находить общую позицию. Думаю, что Резников этим критериям точно соответствует, но Минобороны, как и любое другое министерство, довольно сложное. Есть департаменты с определенной конъюнктурой. Есть своя бюрократия, которая довольно долго сидит и имеет свои интересы. Это все надо ломать, потому с этим Резникову будет очень непросто. Игорь Петренко Политолог и доктор политических наук

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