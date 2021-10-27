"Хороший переговорщик": боевики "вписались" за арестованного Медведчука

Пророссийские боевики, выступающие "приглашенными Россией наблюдателями" в ТКГ, попросили вернуть в переговоры Виктора Медведчука. Что интересно, сам пророссийский политик находится под домашним арестом именно из-за своих контактов с теми же боевиками.

С "инициативой" по возвращению в переговоры Медведчука выступила так называемая "омбудсменка" боевиков Дарья Морозова.

Интересно Вступился за кума: Путин "не понимает", почему в Украине Медведчука считают изменником

Медведчук – "хороший переговорщик"

Представительница боевиков заявила, что псевдореспублики "выступили с требованием" к украинским властям, чтобы Виктора Медведчука вернули в переговоры трехсторонней контактной группы.

Впрочем, следует понимать, что сами боевики не являются участниками переговоров, а только "приглашенными Россией наблюдателями". Поэтому почему они решили, что могут предъявлять Украине какие-либо требования – наверное, известно только им.

Наиболее приемлемой на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, у которого есть успешный опыт работы на Минской площадке и проведение обмена удерживаемыми лицами,

– рассказала Дарья Морозова.

Боевики фактически "спалили" Медведчука

Очень интересно, что своими заявлениями боевики фактически лишают Медведчука шансов оказаться на свободе. Ведь последнее его уголовное дело касается именно контактов с этими же боевиками.

Речь идет о деле завладения предприятиями на временно оккупированных территориях Донбасса в разгар российско-украинской войны.

Это произошло в частности при посредничестве бизнесмена Сергея Кузяры, который также имел хорошие связи с предводителями самопровозглашенных "республик". Бизнесмен, к слову, тоже уже находится в руках украинского правосудия.

К слову Медведчука снова отправили под домашний арест

Кроме завладения предприятиями, Медведчук и Кузяра, по материалам следствия, также и финансировали оккупанто на сотни миллионов гривен. Это происходило при участии тогдашней украинской власти.



Схема финансирования боевиков / Инфографика СБУ

"Условие" боевиков – это шантаж Украины

Такое "интересное предложение" оккупантов прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он заявил, что украинская сторона исключает такие варианты.

Они эти условия выдвинули, но это противоречит двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ведь это выглядит как торговля заложниками в обмен на выставление политических условий.

– заметил Арестович.

Он пообещал, что такая "инициатива" будет иметь последствия. Мол, Украина не оставит без внимания такого шантажа. К слову, он также отметил, что российская делегация по такому предложению "деликатно отмолчалась".

Медведчук в ТКГ